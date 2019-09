O elenco da série "The Big Bang Theory", em 1° de maio de 2019 em Hollywood

A WarnerMedia anunciou nesta terça-feira (17) ter adquirido os direitos da série "The Big Bang Theory" para transmiti-la em sua futura plataforma de streaming de vídeo HBO Max.

O grupo, que entre sua programação de 2020 terá a série "Friends", anunciou a aquisição por cinco anos de 279 episódios de "The Big Bang Theory", cuja última temporada foi emitida em maio.

Segundo o jornal The Wall Street Journal, a subsidiária do operador de telecomunicações AT&T ofereceu cerca de 500 milhões de dólares. Procurada pela AFP, a WarnerMedia não quis comentar o valor.

"O fato de que ofereçamos (a série) pela primeira vez em uma plataforma de streaming nos Estados Unidos é brilhante para nossa nova oferta", afirmou Robert Greenblatt, presidente da WarnerMedia Entertainment, citado em um comunicado.

Esta aquisição significa um novo episódio na batalha das plataformas de streaming de vídeo para ampliar seus catálogos ante uma explosão da concorrência.

Na segunda-feira foi a vez da gigante do streaming Netflix, que anunciou a aquisição dos direitos para transmitir a série americana "Seinfeld" a partir de 2021, depois de ter perdido os direitos de "Friends" e "The Office", as duas séries mais vistas em sua plataforma.

O novo serviço de streaming HBO Max, que será lançado no início de 2020, entrará em um mercado já muito congestionado, que tem além da Netflix, plataformas como Hulu e Amazon Prime Video, assim como as que a Disney, a NBC Universal e a Apple planejam lançar em breve.

