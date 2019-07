Elizabeth Warren, a senadora que quer substituir Donald Trump na Casa Branca em 2020, anunciou nesta segunda-feira (8) ter arrecadado 19 milhões de dólares entre abril e junho, chegando em terceiro entre os aspirantes à indicação democrata às eleições presidenciais americanas.

Com média de 28 dólares por doação, a pré-candidata progressista superou o senador independente Bernie Sanders (18 milhões), que, em grande medida compete pelo mesmo eleitorado e ficou em quarto entre os 20 aspirantes.

O jovem prefeito de South Bend (Indiana) Pete Buttigieg lidera a arrecadação de fundos eleitorais, com 24,8 milhões de dólares, seguido pelo ex-vice-presidente Joe Biden, favorito nas pesquisas (21,5 milhões).

"Me sinto honrada pela força do apoio popular para nossa campanha. Assim vamos fazer nosso governo e a democracia a serviço de todos, não apenas dos ricos e bem conectados", disse Warren.

A senadora negra Kamala Harris completa a lista dos cinco primeiros pré-candidatos à indicação democrata, com 12 milhões de dólares entre abril e junho.

No entanto, o sucesso em suas campanhas de financiamento não reflete a classificação dos diferentes candidatos de acordo com as pesquisas de intenção de voto, que foi alterada após os primeiros debates entre os diferentes candidatos, nos dias 26 e 27 de junho.

