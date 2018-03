O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 16 de Março de 2018 18:14 16. Março 2018 - 18:14

Os Estados Unidos e a Coreia do Sul concordam que a Coreia do Norte tem pela frente um "futuro brilhante" se o governo de Pyongyang tomar "o caminho correto", afirmou nesta sexta-feira a Casa Branca.

A declaração foi feita depois de uma conversa por telefone entre os presidentes americano Donald Trump e sul-coreano Moon Jae-in.

"Os dois líderes expressaram um cauteloso otimismo em relação aos recentes avanços, e enfatizaram que há um futuro mais brilhante para a Coreia do Norte se ela decidir tomar o caminho correto", com a eliminação das armas nucleares da Península.

Durante a conversa, Trump "reafirmou sua intenção de encontrar o líder norte-coreano, Kim Jong Un", no final de maio.

Os dois líderes "destacaram ainda os esforços em curso para preparar seus próximos contatos com a Coreia do Norte (...) e a importância de se aprender com os erros do passado".

Os dois se comprometeram ainda "em manter uma estreita cooperação para prosseguir com a máxima pressão sobre o regime da Coreia do Norte", acrescentou a Casa Branca.

Segundo Donald Trump e Moon Jae-in, "apenas ações concretas, e não palavras, serão a chave para se obter a eliminação das armas nucleares da Península coreana".

A crise envolvendo a Coreia do Norte deu um giro espetacular na semana passada, após meses de provocações e insultos entre Washington e Pyongyang, quando Kim Jong Un disse a emissários sul-coreanos estar pronto para um encontro Donald Trump para discutir uma eventual eliminação das armas nucleares da Península coreana.

O presidente americano aceitou a reunião, mas as autoridades norte-coreanas têm mantido silêncio sobre o tema.

Nesta sexta-feira, o ministro japonês das Relações Exteriores, Taro Kono, se reuniu em Washington com o subsecretário de Estado, John Sullivan, e os dois diplomatas avaliaram que o anúncio da reunião entre Trump e Kim "é uma oportunidade histórica" e mostra que "a campanha mundial de pressão máxima funciona e deve continuar".

