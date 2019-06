(Arquivo) O governo dos Estados Unidos proibiu nesta quinta-feira que os voos comerciais do país entrem no espaço aéreo controlado pelo Irã no Golfo Pérsico e no Golfo de Omã

O governo dos Estados Unidos proibiu nesta quinta-feira que os voos comerciais do país entrem no espaço aéreo controlado pelo Irã no Golfo Pérsico e no Golfo de Omã "até nova ordem", depois que Teerã derrubou um drone de vigilância americano.

As restrições foram motivadas pelo aumento das "atividades militares intensificadas e às crescentes tensões políticas na região, o que representa um risco involuntário para as operações da aviação civil americana e possibilidades de erros de cálculo ou de identificação", afirmou a Administração Federal de Aviação (FAA) dos Estados Unidos.

"O risco para a aviação civil dos Estados Unidos fica demonstrado pelo míssil terra-ar iraniano que abateu um sistema americano não tripulado", completou a FAA.

O Irã derrubou na quinta-feira um drone americano que estava, segundo Teerã, em seu espaço aéreo. A informação foi desmentida pelo governo dos Estados Unidos.

Washington e Teerã travam uma batalha de comunicação sobre a localização exata do drone da Marinha americana no momento do ataque.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram