Harvey Weinstein chega escoltado à Suprema Corte do estado de Nova York, em 9 de julho de 2018.

Harvey Weinstein pediu nesta sexta-feira (3) a uma corte de Nova York que desconsidere todas as acusações de agressão sexual e estupro contra ele, ao revelar dezenas de emails "quentes" enviados por sua principal acusadora durante anos.

O célebre advogado Ben Brafman apresentou à justiça dezenas de emails enviados a Weinstein por uma mulher que o acusa de estuprá-la em 2013, escritos pouco depois da suposta agressão e ao longo de quatro anos.

Na sua opinião, revelam "uma relação íntima, consensual, de longa data" entre ambos e "corroboram a inocência factual de Weinstein neste caso".

O magnata de 66 anos garante ser inocente das seis acusações por suposto estupro desta mulher, e por obrigar outras duas mulheres a praticar sexo oral em 2004 e 2006.

A moção de 159 páginas apresentada por seu advogado cita fragmentos de dezenas de emails enviados pela mulher que denunciou o estupro, e ressalta como falha que esta informação não tenha sido divulgada pela procuradoria ao grande juri que decidiu que havia provas suficientes para levar Weinstein a julgamento.

Os emails enviados pela acusadora a Weinstein nas semanas, meses e anos após o suposto estupro de março de 2013 "razoavelmente podem ser interpretados pelo grande júri como bastante mais consistentes com uma relação contínua cálida, amistosa", afirma Brafman.

"Weinstein nega categoricamente ter tido relações sexuais não consensuais com qualquer pessoa, e especificamente com as três acusadoras na acusação pendente", assegura seu advogado.

"A acusação contra Weinstein deve ser desestimada em sua etapa anterior ao julgamento porque é legalmente frágil", estima na moção.

Se o estupro for descartado, o caso perde força. As acusações de felação forçada datam de há 12 e 14 anos, e uma das acusadoras não lembra a data exata, somente que ocorreu entre junho setembro de 2004.

- "Te amo" -

"Te amo, sempre amei. Mas odeio me sentir como um flerte", escreveu a acusadora ao produtor de cinema em fevereiro de 2017, quase quatro anos depois do suposto estupro.

Poucas semanas depois da agressão denunciada, de março de 2013, escreveu: "Eu estava esperando ter algum tempo em particular com você para falar sobre a direção que minha vida está indo e me aproximar, porque um momento se passou".

"Você é quem faz com que pareça bom, com seu sorriso e seus lindos olhos!", lhe escreveu alguns meses depois.

As mensagens parecem coordenar encontros entre a acusadora e Weinstein, detalham planos de apresentar o produtor à sua mãe, descrevem a doença de seu pai e apelam ao produtor quando a acusadora precisa de ajuda para conseguir emprego, segundo Brafman.

O advogado acusa o procurador de Manhattan Cyrus Vance de ceder a fortes pressões e de se apressar em acusar Weinstein, depois de ser duramente criticado porque não processou quando uma atriz denunciou seus assédios em 2015.

O gabinete de Vance não quis comentar a informação nesta sexta-feira.

Se Weinstein for julgado e considerado culpado pelas seis acusações, ele poderá ser condenado a prisão perpétua.

A carreira do produtor de cinema implodiu em outubro passado, quando mais de uma centena de mulheres, incluindo estrelas como Angelina Jolie e Ashley Judd, contaram que foram assediadas ou abusadas sexualmente pelo produtor, até então considerado um dos mais prestigiados de Hollywood.

As supostas agressões aconteceram ao longo de várias décadas.

As revelações sobre Weinstein levaram ao surgimento do movimento #MeToo contra o assédio e a agressão sexual, que derrubou dezenas de homens poderosos em todos os setores e hoje continua sacudindo os Estados Unidos.

Weinstein, que tem cinco filhos de dois casamentos se separou de sua última esposa depois de uma onda de denúncias, se encontra em liberdade sob fiança depois pagar um milhão de dólares. Sua próxima audiência judicial está prevista para 20 de setembro.

