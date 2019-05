Os herdeiros de Whitney Houston chegaram a um acordo para tentar reviver a figura da cantora americana que poderia levar ao lançamento de um álbum póstumo com novos títulos e uma turnê sob a forma de um holograma.

O selo fonográfico Primary Wave Music Publishing anunciou nesta segunda-feira (21) um acordo com os herdeiros da cantora, falecida em 2012, pelo qual adquiriu 50% de seu patrimônio, inclusive os direitos sobre suas músicas, filmes e produtos derivados.

Artista mais premiada de todos os tempos, Houston morreu aos 48 anos, após uma longa batalha contra a dependência química. Em sua última década viva, ela passou de ser a queridinha dos americanos à capa dos jornais sensacionalistas.

"Graças ao prestígio mundial do Primary Wave e sua rede de contatos, esta associação levará o talento artístico e a integridade do legado de Whitney à estratosfera" com tudo o "que [ela] nos deixou para que aproveitemos por toda a vida", disse Pat Houston, cunhada e administradora da herança da cantora, citada em um comunicado.

"Antes da sua morte, havia muita negatividade ao redor do seu nome, não se tratava mais de música", disse ela ao The New York Times. "As pessoas esqueceram como foi fantástica. Deixaram que todos os seus problemas pessoais prevalecessem sobre aquilo pelo que a amavam a princípio".

Houston explicou ao jornal que a organização de uma turnê com um holograma da cantora é uma prioridade para esta associação, embora posteriormente possam ser alcançados acordos sobre os produtos derivados e talvez um show na Broadway.

"Whitney Houston é uma artista sem igual, cuja voz acompanha as pessoas em suas vidas cotidianas até o dia de hoje", disse Lawrence Mestel, diretor do Primary Wave, especializado em catálogos de estrelas como Bob Marley, Smokey Robinson e Def Leppard.

