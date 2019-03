O zagueiro brasileiro do Paris Saint Germain Thiago Silva oferece uma entrevista para a AFP, em 14 de janeiro de 2019, em Doha

O zagueiro brasileiro Thiago Silva, do Paris Saint-Germain, obteve a nacionalidade francesa, abrindo uma vaga no elenco do clube parisiense para outro estrangeiro, anunciou nesta sexta-feira o próprio jogador pelo Twitter.

"Hoje, eu, minha mulher Belle Silva e nossos filhos, Isago e Iago, se tornaram cidadãos franceses. É um dia muito feliz para nós, porque já estamos em Paris há seis anos e meio e nos sentimos realmente em casa aqui", anunciou o jogador na rede social.

"Obrigado à França, país que nos acolheu tão bem e no qual vivemos momentos realmente inesquecíveis. Viva a França", completou.

Em Paris desde 2012, o zagueiro da seleção brasileira tem contrato com o PSG até 2020. O fato de Thiago Silva ter recebido a nacionalidade francesa abrirá uma vaga no elenco do clube para outro estrangeiro, limitado a quatro jogadores.

