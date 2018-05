O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 17 de Maio de 2018 14:04 17. Maio 2018 - 14:04

(Arquivo) O CEO e fundador do Facebook, Mark Zuckerberg

O encontro entre o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, e os eurodeputados em Bruxelas para discutir o uso de dados pessoais de seus milhões de usuários após o escândalo da Cambridge Analytica vai acontecer na terça-feira (22) à tarde, informou nesta quinta-feira o Parlamento Europeu.

Esta reunião a portas fechadas com os líderes dos diferentes grupos políticos representados no Parlamento Europeu já havia sido anunciada na quarta-feira, mas sem data definida.

Zuckerberg será recebido no dia seguinte em Paris pelo presidente francês Emmanuel Macron, com cinquenta diretores de grandes empresas do setor digital.

Esta visita à Europa é organizada alguns dias antes da entrada em vigor, em 25 de maio, do Regulamento Geral Europeu de Proteção de Dados (RGPD), que obriga os grupos que operam na internet a adaptar suas condições de uso para os europeus.

Contactada pela AFP, uma fonte do Facebook disse que esta reunião será uma oportunidade para "dialogar, ouvir seus pontos de vista e mostrar as medidas" tomadas pelo gigante da internet "para melhor proteger a privacidade das pessoas".

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português