Agente migratório dos EUA mata mulher que tentou atropelar colegas

Um agente migratório do estado de Minnesota matou a tiros uma mulher que supostamente teria tentado atropelar alguns de seus colegas com seu carro, informaram, nesta quarta-feira (7), as autoridades americanas, que qualificaram o fato de “ato de terrorismo”.

Enquanto agentes da Polícia de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) realizavam “operações seletivas” na cidade de Mineápolis (norte), “alguns agitadores começaram a bloquear os agentes e uma destas agitadoras violentas transformou seu veículo em uma arma, tentando atropelar nossas forças de ordem com a intenção de matá-las, um ato de terrorismo”, escreveu o Departamento de Segurança Interna em um comunicado.

“Um agente do ICE, temendo por sua vida, a de seus companheiros e a segurança da população, atirou em legítima defesa. A suposta autora foi atingida e faleceu. Espera-se que os agentes que ficaram feridos se recuperem por completo”, acrescentou.

Em um vídeo que circula na rede social BlueSky, não verificado pela AFP, veem-se agentes do ICE dirigindo-se para um veículo em movimento.

Em seguida, o carro se afasta dos agentes quando tiros são ouvidos. Depois, o veículo bate em outro, que estava estacionado.

O prefeito de Mineápolis, o democrata Jacob Frey, qualificou de “bobagens” as informações da polícia migratória.

“Temíamos este momento desde que o ICE chegou à cidade”, prosseguiu, antes de acrescentar que tinha “uma mensagem para o ICE: Vão embora de Mineápolis!”.

O governador de Minnesota, o democrata Tim Walz, escreveu no X que suas equipes “estão compilando informação” e “pedem a todos que mantenham a calma”.

As operações ordenadas pelo governo do presidente Donald Trump motivaram protestos em algumas cidades contra as ações dos agentes migratórios para deter e expulsar imigrantes.

