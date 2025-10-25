Agentes penitenciários são presos por fuga em massa na Guatemala

Forças de segurança da Guatemala prenderam neste sábado 23 agentes penitenciários pela fuga de cerca de 20 líderes do grupo criminoso Barrio 18, declarado por Guatemala e Estados Unidos uma organização terrorista, informou o Ministério Público (MP).

O governo do presidente Bernardo Arévalo havia anunciado no último dia 12 a fuga dos integrantes do grupo, que escaparam da prisão Fraijanes II, próxima da capital, em circunstâncias não esclarecidas.

Os 23 agentes foram detidos na mesma prisão, após uma inspeção feita por policiais e pela Justiça, informou a porta-voz do MP, María José Mansilla. Eles foram acusados de “cooperação para evasão e descumprimento de deveres”.

A fuga provocou uma crise de segurança no país e levou Arévalo a substituir sua cúpula de segurança. Quatro dos fugitivos foram recapturados.

Ontem, ao assumir o cargo, o novo ministro do Interior, Marco Antonio Villeda, pediu apoio aos Estados Unidos para que especialistas do FBI colaborem na captura dos fugitivos restantes.

Autoridades atribuem quase metade dos crimes violentos registrados no país ao narcotráfico e aos grupos criminosos que praticam extorsão contra comerciantes e empresários ligados ao transporte de passageiros.

Segundo dados oficiais, a Guatemala fechou o ano passado com uma taxa de homicídios de 16,1 a cada 100.000 habitantes, mais do que o dobro da média mundial.

