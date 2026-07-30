Agressor de Salman Rushdie é condenado nos EUA por ‘ato de terrorismo’

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Um júri federal dos Estados Unidos condenou nesta quarta-feira o agressor do escritor Salman Rushdie por “cometer um ato de terrorismo” relacionado ao ataque de agosto de 2022 em um centro cultural de Nova York.

O americano de origem libanesa Hadi Matar, 28, também foi condenado por apoiar o Hezbollah, depois que investigadores encontraram materiais do grupo libanês em sua casa.

Segundo o procurador federal Michael DiGiacomo, Matar planejou durante meses o ataque a facadas que fez Rushdie perder a visão de um dos olhos. Ele já havia sido condenado pela Justiça do estado de Nova York a 25 anos de prisão por tentativa de homicídio, e era julgado agora por terrorismo em um tribunal federal de Buffalo, no mesmo estado.

Segundo a acusação, o agressor seguiu a fatwa emitida em 1989 pelo então líder do Irã, aiatolá Ruhollah Khomeini, que pedia o assassinato de Rushdie por blasfêmia.

Matar pode ser condenado à prisão perpétua. A sentença será anunciada em 3 de novembro.

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