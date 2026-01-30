AIEA se reúne preocupada com segurança nuclear na Ucrânia

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) convocou seu Conselho de Governadores nesta sexta-feira (30), a pedido de diversos países membros preocupados com a situação nuclear na Ucrânia, após os ataques russos à infraestrutura energética do país.

A guerra na Ucrânia é “a maior ameaça à segurança nuclear no mundo”, declarou o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, no início da reunião na sede da organização em Viena, Áustria.

“Esperávamos fortes sinais de apoio a uma avaliação da situação”, disse o embaixador ucraniano Yurii Vitrenko a jornalistas antes do início da reunião.

Ele acrescentou que era “hora” de o Conselho da AIEA “abordar essa situação”.

Treze países, liderados pelos Países Baixos, solicitaram em uma carta ao Conselho da AIEA “que se reunisse devido aos últimos acontecimentos na Ucrânia e suas implicações para a segurança nuclear”.

“Nossas delegações compartilham uma profunda preocupação com a gravidade e a urgência dos riscos à segurança nuclear que esta situação representa”, escreveu o representante permanente dos Países Baixos junto à AIEA, Peter Potman, ao presidente do Conselho de Governadores, Ian David Graining Biggs, em carta datada de 21 de janeiro, cuja cópia foi obtida pela AFP.

Uma missão de especialistas da AIEA, iniciada há algumas semanas nas linhas de transmissão de energia e instalações nucleares ucranianas, ainda está em andamento e tem previsão de término para o próximo mês, afirmou Vitrenko.

Grossi especificou que uma avaliação da situação será realizada em dez linhas de transmissão de energia “cruciais para a segurança nuclear”.

O representante permanente da Rússia junto às organizações internacionais em Viena, Mikhail Ulianov, criticou a reunião do Conselho de Governadores, argumentando que ela foi “motivada unicamente por considerações políticas” e carecia de “qualquer necessidade real”.

A Ucrânia acusa a Rússia em várias ocasiões de atacar suas instalações nucleares, alegando que os bombardeios russos poderiam desencadear outra catástrofe.

Na semana passada, bombardeios interromperam temporariamente o fornecimento de energia à usina nuclear de Chernobyl.

Zaporizhzhia, ocupada pelas forças russas desde março de 2022, também precisa de eletricidade para resfriar seus seis reatores, que estão atualmente desligados.

