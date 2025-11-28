Airbus pede suspensão de voos de 6 mil A320 para trocar programa de controle de voo

A fabricante de aeronaves Airbus instou a suspensão imediata dos voos de 6 mil de seus aviões A320 para substituir urgentemente um programa de controle de voo vulnerável às radiações solares, afirmou à AFP, nesta sexta-feira (28), um porta-voz da companhia.

A medida foi tomada após um incidente técnico no final de outubro com uma aeronave nos Estados Unidos que “revelou que radiações solares intensas podiam corromper dados essenciais para o funcionamento dos comandos de voo”, explicou a fabricante aos clientes.

Por isso, a Airbus notificou, nesta sexta-feira, todos os clientes que utilizaram este programa de controle e os instou a “deter os voos imediatamente”.

Para a maioria dos aviões, a troca da versão anterior do software levará “algumas horas”. Mas para cerca de 1.000 aeronaves, isto implicará a troca do hardware, “o que levará semanas”, explicou à AFP uma fonte próxima ao assunto.

O sistema em questão é o Elac (Elevator and Aileron Computer), um computador de controle dos elevadores e dos aerofólios dos aviões.

“A Airbus reconhece que estas recomendações vão provocar transtornos operacionais para os passageiros e os clientes. Pedimos desculpas pelos incômodos causados e trabalharemos em estreita colaboração com os operadores, mantendo a segurança como nossa prioridade absoluta e primordial”, escreveu a fabricante aeronáutica europeia.

Em 30 de outubro, um Airbus A320 da empresa JetBlue sofreu um problema no controle de voo devido a uma falha informática.

O incidente ocorreu em altitude de cruzeiro entre Cancún (México) e Newark (Estados Unidos), quando o avião desceu repentinamente sem a intervenção dos pilotos.

Os pilotos iniciaram a manobra de descida e pousaram o avião em Tampa, na Flórida. Os bombeiros de Tampa informaram a veículos de imprensa americanos que houve passageiros feridos.

O Airbus A320, que entrou em serviço em 1988, é o avião mais vendido do mundo. Em setembro, desbancou o avião de um corredor único 737, da fabricante americana Boeing, cujo primeiro exemplar foi entregue em 1968.

No fim de setembro, a Airbus havia entregue 12.257 unidades de seu A320 (incluídas as versões privadas), frente a 12.254 unidades do 737.

