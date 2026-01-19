Alívio momentâneo em área afetada por incêndios no Chile

As últimas horas nas duas regiões do sul do Chile afetadas por gigantescos incêndios florestais que deixaram 19 mortos foram melhores do que o “projetado”, afirmou o presidente Gabriel Boric nesta segunda-feira (19).

No sábado, com as altas temperaturas e os ventos fortes do verão no hemisfério sul, começaram incêndios nas regiões de Ñuble e Biobío, cerca de 500 km ao sul de Santiago.

“A noite de hoje na área dos incêndios foi melhor do que o projetado”, disse o presidente Boric, em mensagem em sua conta no X.

No entanto, o presidente advertiu que “as condições climáticas não são boas, por isso é possível que focos sejam reativados” ao longo desta segunda-feira.

Em ambas as regiões, são esperadas para hoje temperaturas próximas de 30 graus Celsius.

No último balanço oficial, o ministro do Interior, Álvaro Elizalde, afirmou que “até o momento se mantém a informação de 19 pessoas mortas”.

Os incêndios se concentravam nas localidades de Penco e Lirquén, em Concepción.

Ali, o fogo avançou rapidamente e provocou a morte da maioria das vítimas.

“Às duas e meia da madrugada, o fogo estava fora de controle. Havia um redemoinho que engoliu as casas da parte baixa do bairro”, contou à AFP Matías Cid, estudante de 25 anos de Villa Italia, em Penco.

Nesta segunda-feira, os bombeiros mantinham o combate a 14 focos nas duas regiões.

“Os incêndios mais importantes não estão controlados”, afirmou a diretora do Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres (Senapred), Alicia Cebrián.

As duas regiões foram declaradas em estado de catástrofe, o que implica que as Forças Armadas assumiram o controle dessas áreas.

Nas localidades mais afetadas de Biobío, foi imposto toque de recolher noturno.

Nesta segunda-feira, o presidente Boric, que viajou no domingo a Concepción, tinha previsto se reunir com o presidente eleito José Antonio Kast, que toma posse em 11 de março.

Nos últimos anos, os incêndios florestais afetaram duramente o Chile, especialmente na região centro-sul.

Em 2 de fevereiro de 2024, vários focos se iniciaram simultaneamente nos arredores da cidade de Viña del Mar, 110 km a noroeste de Santiago, deixando 138 mortos, segundo a Promotoria.

