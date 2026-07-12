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Albaneses protestam contra Kanye West e complexo turístico ligado a Donald Trump

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Milhares de albaneses saíram em passeata neste sábado na capital do país, para exigir a renúncia do primeiro-ministro e protestar contra um projeto turístico ligado à família do presidente americano, Donald Trump, na 42ª noite consecutiva de manifestações.

O protesto teve como um dos alvos um show do rapper americano Kanye West, cuja retórica antissemita levou à proibição de suas apresentações em algumas capitais europeias. O premier Edi Rama recebeu West em seu gabinete antes do show deste sábado e publicou em suas redes sociais um vídeo do evento.

Os manifestantes também criticaram um projeto de complexo hoteleiro de luxo vinculado à família Trump que seria construído em Zvernec, uma área de proteção ambiental. Eles acusam Rama de falta de transparência, enquanto críticos do projeto questionam a legalidade das transações para adquirir os terrenos.

bur/bme/jj/mvl/cjc/lb

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