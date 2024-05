Alckmin diz que Brasil pode dobrar produção de gás natural em 4 anos

(Reuters) – O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quinta-feira que há possibilidade de o Brasil dobrar a produção de gás natural no país em quatro anos.

“Nós podemos dobrar em quatro anos a produção de gás natural no Brasil”, afirmou Alckmin em evento no Rio de Janeiro, citando a conclusão do gasoduto rota 3, em Itaboraí (RJ), e o projeto Sergipe Águas Profundas como componentes para tal expectativa.

Ele disse, em uma participação por vídeo no evento, que está trabalhando com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e que falará com a Petrobras sobre preços.

“O gás para a indústria precisa de um custo menor da molécula para poder incrementar o desenvolvimento industrial.”

Ainda, Alckmin afirmou esperar que a Câmara dos Deputados aprove no começo da próxima semana o programa Mover, que concede créditos tributários a empresa do setor automotivo que investir para a descarbonização da frota de carros, ônibus e caminhões.

A previsão era de que o programa, que pretende distribuir 19,3 bilhões de reais em créditos tributários até 2028 ao setor, fosse votado nesta semana pelos deputados, mas foi adiado.