Alemanha alerta para ‘nova ameaça’ após incidente em aeroporto-chave para envios à Ucrânia

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A Alemanha classificou, nesta quarta-feira (5), como uma “nova dimensão de ameaça” a descoberta de um drone com explosivos em um aeroporto estratégico para a Otan e para os envios à Ucrânia, país ao qual Berlim presta firme apoio desde o início da invasão russa.

O incidente no aeroporto de Leipzig, que interrompeu o tráfego aéreo na madrugada desta quarta-feira, ocorre em um contexto de crescente preocupação na Alemanha com possíveis atos de sabotagem, campanhas de desinformação e ataques cibernéticos atribuídos a potências estrangeiras hostis, especialmente a Rússia.

O ministro do Interior, Alexander Dobrindt, afirmou que o episódio representa “uma nova dimensão de ameaça”, após avistamentos anteriores de drones que se acredita terem realizado missões de vigilância e buscado disseminar medo.

“Nada neste caso sugere a ação de um amador. Estamos diante de uma ameaça híbrida profissional, à qual teremos de continuar enfrentando”, declarou Dobrindt na noite desta quarta, durante visita ao aeroporto.

Ele acrescentou que todas as hipóteses permanecem em aberto e que a investigação deverá determinar a origem do drone, a procedência dos explosivos e quem pode estar por trás da operação.

A ameaça pode envolver “potências estrangeiras”, disse o ministro, sem fornecer mais detalhes.

Mais cedo, o embaixador da Ucrânia na Alemanha, Oleksii Makeiev, responsabilizou Moscou. “Quem mais poderia ser além da Rússia?”, declarou ao canal Welt TV.

Até o momento, as autoridades russas não responderam às acusações.

O alerta no aeroporto de Leipzig-Halle, no leste da Alemanha, começou pouco antes da meia-noite de terça-feira, quando as autoridades detectaram um objeto voador não identificado nas proximidades do terminal. O incidente levou ao desvio de várias aeronaves – incluindo uma de passageiros – para outros aeroportos, segundo a polícia alemã.

Pouco depois, foi encontrado próximo à pista sul um drone que, de acordo com os investigadores, transportava um “artefato explosivo não identificado”, posteriormente desativado.

Imagens de agências de notícias mostraram veículos da polícia, dos bombeiros e um robô antibombas na pista, muito perto de um avião da companhia ucraniana de carga Antonov Airlines e não muito distante de uma aeronave da alemã DHL, também de carga.

Além disso, uma aeronave que precisou abortar o pouso previsto no aeroporto de Leipzig-Halle colidiu em voo com um objeto desconhecido. “Foram constatados danos leves na aeronave após o pouso em Hanover”, cerca de 200 km a noroeste de Leipzig, informaram os investigadores alemães. O avião pertencia à DHL.

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