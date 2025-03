Alemanha destaca laço Europa-América do Sul ‘em tempos de agitação mundial’

O presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, destacou neste domingo a importância do vínculo entre a Europa e a América do Sul “em tempos de agitação mundial”, e considerou urgente a conclusão do acordo de livre-comércio entre o Mercosul e a União Europeia (UE).

Steinmeier se reuniu em Montevidéu com seu colega do Uruguai, Yamandú Orsi, que reagiu a declarações sobre o Mercosul feitas ontem pelo presidente argentino, Javier Milei.

“Em um mundo onde a ordem internacional e o sistema das Nações Unidas são cada vez mais questionados, nossa cooperação entre a Europa e a América do Sul, entre a Alemanha e o Uruguai, é de particular importância”, disse o presidente alemão. “Em tempos de agitação mundial, é crucial se cercar de parceiros que compartilhem os mesmos valores e interesses.”

Steinmeier descreveu o acordo de livre-comércio entre o Mercosul e a UE, negociado desde 1999, como “um marco econômico e “geopolítico”. “A Alemanha trabalha ativamente para garantir que ele entre em vigor o quanto antes, também com os Estados-membros da UE que ainda têm dúvidas. Precisamos com urgência desse acordo.”

Orsi, que tomou posse ontem, expressou seu compromisso de promover “uma pronta ratificação”. “Para o Uruguai, é uma das prioridades da política externa. Repersenta um marco nas relações internacionais, não apenas pelas oportunidades de comércio e investimento, mas também pelo contexto geopolítico em que vivemos e pela comunidade de valores e princípios que unem a Europa e os países do Mercosul”, ressaltou.

Questionado sobre a intenção de Milei de negociar um acordo com os Estados Unidos e sua disposição de “flexibilizar ou sair do Mercosul” para consegui-lo, o uruguaio mencionou o potencial do grupo e lembrou que seu antecessor Luis Lacalle Pou propôs algo semelhante ao buscar um acordo de livre-comércio com a China.

O que Milei diz “é um novo capítulo da discussão sobre o quanto o Mercosul nos restringe ou limita, ou o contrário, o quanto ele pode nos fortalecer. Sou partidário de seguir por esse último caminho.”

Os países do Mercosul devem negociar juntos os acordos com outras nações ou blocos.

