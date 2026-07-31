Alpinista Nirmal Purja desaparece junto com outras nove pessoas após avalanche no Paquistão

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Dez pessoas, incluindo o renomado alpinista nepalês Nirmal Purja, estão desaparecidas após uma avalanche atingir o norte do Paquistão quando participavam de uma expedição, anunciou o clube alpino do país na quinta-feira (30).

Purja, de 43 anos, é mundialmente famoso pelo documentário da Netflix “14 Montanhas, 8 Mil Metros e 7 Meses”, que narra sua ascensão aos 14 picos com mais de 8.000 metros de altitude em seis meses e seis dias, entre abril e outubro de 2019, um recorde na época.

“O Clube Alpino do Paquistão (ACP) recebeu relatos muito preocupantes de uma avalanche que atingiu uma equipe de alpinistas no Broad Peak (8.047 m), na cordilheira do Karakoram”, disse a organização no final de quinta-feira.

A polícia indicou nesta sexta-feira (31) que os corpos de quatro alpinistas foram encontrados perto do local.

O clube informou que a expedição liderada por Purja é composta por 10 pessoas do Nepal, Paquistão, Omã, Estados Unidos e China. Elas ainda não foram localizadas.

“Todos os esforços estão sendo feitos para garantir que os helicópteros de apoio e todos os recursos de resgate disponíveis sejam mobilizados o mais rápido possível, se as condições meteorológicas e operacionais permitirem”, acrescentou.

Purja, que serviu na Brigada Gurkha do Exército Britânico antes de se juntar ao Esquadrão Especial de Barcos dos Fuzileiros Navais Reais, quebrou vários recordes de escalada desde que se tornou alpinista e guia de montanha em tempo integral.

Em 2021, juntamente com uma equipe de outros nove alpinistas nepaleses, ele completou a primeira ascensão de inverno do K2.

O Clube Alpino informou que equipes de resgate equipadas com dispositivos GPS foram enviadas para procurar os desaparecidos.

“Já localizamos quatro alpinistas”, disse Ayaz Shigri, secretário-geral do Clube Alpino, à AFP na cidade montanhosa de Skardu, no norte do país.

Helicópteros militares reforçaram os esforços em terra para encontrar os alpinistas e reforçar a operação no desafiador ambiente de alta altitude, segundo o clube.

Esta semana, Purja publicou no X que estava prestes a se tornar a primeira pessoa a escalar os 14 “super picos” duas vezes sem oxigênio suplementar.

“Broad Peak, não peço nada além de um caminho seguro até o cume e de volta”, disse ele na publicação.

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