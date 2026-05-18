Aluguel de referência passa de R$ 25 mil pela primeira vez em Manhattan

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O preço do aluguel de referência do mercado em Manhattan, um dos cinco distritos de Nova York, superou pela primeira vez os 5.000 dólares (cerca de R$ 25.000) mensais em abril, segundo o grupo imobiliário Corcoran.

Por outro lado, a taxa de moradias desocupadas caiu ao nível mais baixo em seis anos. Isto representa um aumento de 6% na comparação anual.

A taxa de vacância caiu 1,55%, o menor nível em pelo menos seis anos.

Segundo o grupo Corcoran, apartamentos de todos os tamanhos registraram aumentos nos preços do aluguel de referência do mercado em abril.

Os aluguéis de apartamentos de dois e três quartos voltaram a bater níveis recordes, com valores de US$ 5.228 (R$ 26.185) e US$ 8.338 (R$ 41.762) mensais, respectivamente.

Em abril, foram anunciados 4.766 imóveis para alugar, 6% a menos que em março e 25% a menos que um ano antes, o menor nível em quatro anos.

No Brooklyn, outro distrito nova-iorquino, a atividade dos aluguéis foi “uma das mais intensas desde 2021”, embora as condições tenham se atenuado levemente.

Isto permitiu que o preço do aluguel de referência do mercado baixasse para 4.110 dólares (R$ 20.585), após o recorde registrado em fevereiro, de 4.296 dólares (R$ 21.517).

“O mercado de aluguéis em Manhattan disparou em abril de 2026 devido à confluência de um aumento marcado da demanda e uma oferta cada vez mais limitada, o que impulsionou o preço do aluguel de referência para um máximo histórico para o distrito, de 5.099 dólares” (R$ 25.539), comentou, em um blog, Gary Malin, diretor operacional do grupo Corcoran.

A moderação se explica pelo aumento da oferta de moradias disponíveis, que cresceu 16% em relação a março.

A preocupação com o custo de vida em Nova York foi um dos eixos da campanha de Zohran Mamdani, novo prefeito da cidade, de perfil progressista.

Mamdani modificou a composição do comitê encarregado de regulamentar os aluguéis de uma parte das moradias da cidade. Esse organismo poderá decidir nos próximos meses congelar estes aluguéis, como ele prometeu durante a campanha.

Aproximadamente 30% dos 8,5 milhões de habitantes de Nova York (dos quais cerca de 1,7 milhão vive em Manhattan) são proprietários de suas residências.

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