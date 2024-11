Amazon investe mais US$ 4 bilhões na startup de IA Anthropic

A Amazon investirá mais 4 bilhões de dólares (R$ 23,2 bilhões) na startup de inteligência artificial (IA) generativa Anthropic, elevando o total de seus investimentos para 8 bilhões de dólares (R$ 46,4 bilhões), segundo um comunicado publicado nesta sexta-feira (22).

Fundada em 2021 por ex-funcionários da OpenAI, a Anthropic desenvolve interfaces de IA generativa semelhantes ao ChatGPT.

Seus diretores se apresentam como defensores da IA responsável, dedicando tempo e recursos para controlar possíveis desvios de seus programas de software.

A Amazon continuará sendo acionista minoritária da empresa, que tem sede em San Francisco (Califórnia).

Consultada pela AFP sobre o percentual de participação que tem na Anthropic, a Amazon se recusou a comentar.

A gigante do e-commerce também não respondeu sobre o valor de mercado da startup.

O site The Information informou em setembro que a Anthropic mantinha conversas com vários investidores sobre uma possível participação, com uma estimativa de valor da empresa entre 30 bilhões e 40 bilhões de dólares (R$ 174,3 bilhões e R$ 232,4 bilhões).

Com esse aumento do investimento da Amazon, a Anthropic se beneficiará do acesso à infraestrutura da Amazon Web Services (AWS), plataforma do grupo dedicada à computação em nuvem, para armazenar dados e desenvolver seus modelos de IA generativa.

A Amazon já integrou modelos da startup em sua plataforma Amazon Bedrock, que também oferece interfaces de outras empresas, como Meta e Mistral AI.

A Anthropic lançou seu assistente de IA generativa, batizado de Claude, em março de 2023.

