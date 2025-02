Amazon lança nova versão da Alexa com IA

A gigante de vendas online, Amazon, anunciou, nesta quarta-feira (26), uma nova versão de sua assistente de voz Alexa que, melhorada com inteligência artificial (IA) generativa, terá qualidades mais parecidas com a dos humanos.

A Amazon tem estado sob pressão para atualizar sua assistente, que existe há 10 anos, para a era da IA, com clientes cada vez mais frustrados com o dispositivo pelas conversas confusas e dificuldades para fazer outras tarefas além de passar a música, dar previsões do tempo ou acender uma luz.

A Siri, assistente da Apple, também demorou a realizar interações mais intuitivas e promete melhorar seu rendimento com o uso de inteligência artificial.

“Se eu tivesse que compartilhar algo com esse público entusiasmado, diria isso: não sou só uma assistente. Sou sua nova melhor amiga no mundo digital”, disse a Alexa Plus ao público durante o evento de lançamento em Nova York.

Em um vídeo exibido durante a cerimônia, Alexa Plus realiza novas atividades, como reservar ingressos para shows ou enviar mensagens de texto para uma babá.

O vice-presidente de Dispositivos e Serviços da Amazon, Panos Panay, apresentou essa nova versão como o início de uma nova era para os dispositivos de voz.

“Até o momento… temos sido limitados por esta tecnologia”, afirmou Panay, um executivo da Microsoft, durante o lançamento.

A Alexa é utilizada em mais de 600 milhões de dispositivos.

Segundo a Amazon, a Alexa com a ferramenta IA também pode reservar uma viagem e enviá-la para o calendário, além de lembrar-se de sua comida, filmes e músicas favoritos.

