Amazon ultrapassa pela primeira vez os US$ 3 trilhões em valor de mercado

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A gigante americana de tecnologia Amazon ultrapassou, pela primeira vez, nesta segunda-feira (3), a marca simbólica de 3 trilhões de dólares (R$ 15,23 trilhões, na cotação atual) em capitalização de mercado, impulsionada por seus resultados trimestrais.

Na Bolsa de Nova York, às 9h45 (10h45 em Brasília), as ações da Amazon subiam 5,20%, a 285,69 dólares (R$ 1.450,36). Desde a publicação de seus resultados na quinta-feira, o valor das ações disparou mais de 21%, um aumento de cerca de 500 bilhões de dólares (R$ 2,5 trilhões) em valor de mercado.

“Uma das coisas que ficou bem clara durante esta temporada de resultados é que os investidores são muito inclinados a recompensar as boas notícias e a punir as más”, comentou à AFP Steve Sosnick, analista da plataforma Interactive Brokers.

Os últimos acontecimentos geopolíticos orientam a praça americana em alta em plena temporada de divulgação de resultados trimestrais das empresas.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou na segunda-feira a retomada do diálogo com o Irã, desmentida mais tarde por Teerã, que assegurou não haver negociações em andamento após cinco meses de guerra.

Mas os investidores consideraram as palavras do mandatário americano, que anunciou neste fim de semana uma pausa nos ataques contra o Irã.

Na terça-feira, a SpaceX, do multibilionário Elon Musk, estará no centro das atenções por sua primeira divulgação de resultados desde sua entrada na Bolsa de Valores, em junho.

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