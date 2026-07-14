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Ambientalistas processam governo dos EUA por reduzir proteção de espécies ameaçadas

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Grupos ambientalistas processaram nesta terça-feira (14) o governo dos Estados Unidos por enfraquecer a Lei de Espécies Ameaçadas de Extinção (ESA) ao excluir a destruição de habitats da definição legal de “dano” a espécies em risco.

O governo argumentou que a definição anterior interferia nos direitos relacionados à propriedade privada. As mudanças foram apresentadas na semana passada, pelos Departamentos do Interior e do Comércio.

Na ação, que tramita em um tribunal federal do estado de Washington, os grupos afirmam que o governo violou abertamente “o bom senso, a ciência biológica e a lei federal”. Entre os demandantes estão o Centro para a Diversidade Biológica e o Sierra Club.

As organizações ressaltaram em comunicado que a mudança da norma poderia prejudicar imediatamente a vida selvagem, incluindo os peixes-boi da Flórida, ursos-pardos, salmões e outras espécies.

A histórica ESA foi aprovada em 1973 e é reconhecida por ter salvo espécies emblemáticas. Ela proíbe “a captura” de espécies ameaçadas.

Organizações de defesa do meio ambiente consideram que a mudança poderia facilitar atividades industriais com consequências prejudiciais aos ecossistemas.

 

ia/ph/sia/lb/mr/lb/am

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