Americano libertado no Afeganistão após mais de um ano de detenção chega aos Emirados
Um americano libertado no Afeganistão após passar mais de um ano detido chegou aos Emirados Árabes Unidos nesta terça-feira (24), informou o Ministério das Relações Exteriores, horas depois de as autoridades talibãs anunciarem a libertação do linguista.
“Os Emirados Árabes Unidos acolheram a libertação de um cidadão americano que estava detido no Afeganistão, facilitando a sua transferência para os Estados Unidos, na presença de representantes das autoridades competentes de ambos os países”, afirmou o ministério.
Dennis Coyle, um linguista de 64 anos natural do Colorado, foi preso em janeiro de 2025 pelas autoridades afegãs, segundo a Fundação Foley, que defende a libertação de americanos feitos reféns ou detidos arbitrariamente no exterior.
Os Emirados Árabes Unidos facilitaram a libertação anunciada nesta terça-feira pelas autoridades talibãs.
O Ministério das Relações Exteriores afegão afirmou que a família de Dennis Coyle havia solicitado ao líder supremo do Afeganistão, por escrito, que lhe fosse “concedida clemência e que fosse libertado”.
“A Suprema Corte do Emirado Islâmico considerou seu período de detenção suficiente e ordenou sua libertação”, informou.
O anúncio foi divulgado após uma reunião entre o principal diplomata do Afeganistão, Amir Khan Muttaqi; o enviado especial dos EUA ao Afeganistão, Zalmay Khalilzad; o embaixador dos Emirados em Cabul, Saif Mohammed Al-Ketbi; e um membro da família de Coyle.
Washington elogiou a notícia da libertação e pediu às autoridades que libertem os demais prisioneiros.
O governo dos Estados Unidos pede “o retorno imediato de Mahmood Habibi, Paul Overby e de todos os demais americanos detidos injustamente”, afirmou o secretário de Estado, Marco Rubio, em um comunicado.
Em 2025, cinco cidadãos americanos foram libertados pelas autoridades talibãs.
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