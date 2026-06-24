Anderson adiciona toques de festa à sua coleção para Dior em uma Paris escaldante

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Ternos desconstruídos e detalhes de fantasia. Jonathan Anderson apresentou nesta quarta-feira (24) sua terceira coleção masculina para a Dior, em clima de festa, mas em plena onda de calor na França.

O evento, um dos mais aguardados desta Semana de Moda Masculina, foi um dos primeiros a mudar de horário para evitar os momentos mais sufocantes do dia.

Na chegada ao Museu Nissim de Camondo, um palacete do século XVIII, o público recebia bebida, leques e até pequenos guarda-sóis para os convidados instalados no jardim.

“Para mim, toda a coleção é sobre depurar a ideia do personagem masculino e como ela se conecta com a feminina”, disse Anderson à imprensa após o desfile.

O designer norte-irlandês apresentou ternos fluidos, com tecidos muito leves, quase transparentes, em estampas de finas listras ou xadrez. Também exibiu jaquetas de corte estruturado, desfiadas nas extremidades.

“Você tem o visual de alfaiataria no começo, mas depois tira o interior e o reconstrói como uma estrutura de forro”, explicou o estilista de 41 anos. “É tudo uma questão de experimentação”.

Várias peças da coleção tinham toques brilhantes: calças douradas e prateadas, casacos com detalhes de paetês ou bordados em camisas que simulam um lenço em trompe-l’oeil, que cria uma ilusão de ótica.

As botas recobertas de minúsculos cristais pretos remetiam à pequena bola de discoteca enviada com o convite.

A coleção é “sobre rapazes em uma festa em casa”, acrescentou Anderson, que trabalhou com o DJ britânico Fred Again nesta proposta.

– Construir personagens –

Anderson, de 41 anos, foi nomeado no ano passado diretor artístico das coleções femininas e masculinas da Dior.

Ele se tornou assim o primeiro estilista desde Christian Dior a supervisionar as três linhas da casa emblemática da LVMH, incluindo a alta-costura.

“Para mim, meu objetivo com a Dior é tentar elevar a aparência do homem, fazer com que se sinta capaz de ter uma tensão interna, que não seja simplesmente […] merchandising, mas sim sobre como se constroem personagens”, comentou.

O designer, considerado um dos garotos prodígios da moda e reconhecido por sua criatividade transbordante, avança na consolidação de seu estilo na lendária marca francesa.

Trabalhou uma década na grife espanhola Loewe, também pertencente à LVMH, antes de chegar à Dior.

Setenta marcas revelarão suas novas propostas para a primavera-verão 2027 até 28 de junho.

es/pc/jc