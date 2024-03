Andrew Tate é preso na Romênia por denúncias de agressão sexual

2 minutos

O controverso “influencer” anglo-americano Andrew Tate e o seu irmão Tristan foram presos na Romênia acusados de crimes sexuais supostamente cometidos no Reino Unido, anunciou a polícia nesta terça-feira (12).

Tate e seu irmão foram presos na noite de segunda-feira em sua casa perto de Bucareste, onde estão sob controle judicial em outro caso.

A polícia romena indicou em um comunicado que executou “dois mandados de prisão emitidos pelas autoridades judiciais britânicas por crimes sexuais e exploração de pessoas em território britânico”.

Tanto Tate, ex-campeão mundial de “kickboxing” conhecido por suas teses misóginas, quanto seu irmão Tristan, de 35 anos, rejeitaram “categoricamente” essas acusações.

Andrew e Tristan Tate, vestidos de preto, apareceram algemados do lado de fora da van da polícia e não disseram uma palavra antes de entrarem no prédio para comparecer à audiência.

Os irmãos Tate aguardam atualmente julgamento na Romênia em outro caso de tráfico de pessoas em gangues organizadas. A Justiça acredita que eles enganaram diversas mulheres para explorá-las sexualmente.

Ambos, que se dizem inocentes, são suspeitos de terem criado uma rede em 2021 na Romênia, assim como nos Estados Unidos e no Reino Unido.

No final de 2022 foram presos e passaram três meses detidos. Desde junho de 2023, eles foram formalmente acusados e estão proibidos de sair do país.

Andrew Tate nasceu nos Estados Unidos, cresceu com a mãe e o irmão no Reino Unido e vive na Romênia há vários anos.

Tate ficou conhecido em 2016 por sua participação no programa “Big Brother” do Reino Unido, do qual foi eliminado quando foi publicado um vídeo em que aparecia batendo em uma mulher.

Apesar de ter sido expulso do Instagram e do TikTok por comentários misóginos, ele tem quase nove milhões de seguidores na rede X (antigo Twitter).

