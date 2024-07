Angelina Jolie, Lady Gaga, Pitt, Clooney… Uma chuva de estrelas no Festival de Veneza

Angelina Jolie, Lady Gaga, Brad Pitt, George Clooney e Nicole Kidman estão entre as estrelas presentes de 28 de agosto a 7 de setembro no 81º Festival de Cinema de Veneza, cuja programação foi apresentada nesta terça-feira (23).

Vinte e um filmes competirão pelo prestigioso Leão de Ouro de Melhor Filme, anunciou o diretor artístico da mostra, Alberto Barbera, durante uma transmissão ao vivo pela internet.

“Ainda Estou Aqui”, do brasileiro Walter Salles, que volta ao festival 12 anos após seu último filme, é um deles. O longa é baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva e conta a história real de sua família: uma mulher em busca de seu marido, um deputado sequestrado pelos militares durante a ditadura no Brasil.

Quando jovem, Salles era amigo da família do deputado, o que faz, segundo Barbera, com que “certamente” seja o filme “mais pessoal” do cineasta.

Barbera destacou a “grande interpretação de Fernanda Torres, talvez uma das maiores artistas de sua geração, atriz, escritora e roteirista”. Além de Torres, estão no elenco de “Ainda Estou Aqui” nomes como Fernanda Montenegro e Selton Mello.

Um dos títulos mais esperados na disputa pelo Leão de Ouro é “Coringa: Delírio a Dois”, de Todd Phillips, segunda parte de “Coringa”, que também terá Joaquin Phoenix como protagonista, desta vez acompanhado por Lady Gaga.

O novo longa de Pedro Almodóvar, “The Room Next Door”, primeiro filme do cineasta espanhol rodado em inglês, em Nova York, também concorrerá ao cobiçado prêmio. Seu elenco conta com Tilda Swinton, Julianne Moore e John Turturro.

– Uma história “surreal” e “grotesca” –

Por sua vez, o diretor Luis Ortega, “uma das vozes mais originais do cinema argentino contemporâneo”, de acordo com Barbera, apresentará em Veneza “Matar al Jockey”.

O filme, interpretado por Nahuel Pérez Biscayart, Úrsula Corberó e Daniel Giménez Cacho, narra a história “um pouco surreal, um pouco grotesca” de “um grande jóquei argentino que corre para um chefe mafioso, mas que bebe demais, se mete em muitos problemas, acaba preso e, no final, muda de sexo”, explicou o diretor artístico da mostra.

Outra atração importante será o filme “Maria”, do chileno Pablo Larraín, em que Angelina Jolie interpreta a famosa cantora Maria Callas durante os últimos dias de sua vida em Paris.

Fora de competição, George Clooney e Brad Pitt despertarão paixões em Veneza com “Lobos”, de Jon Watts.

A estrela australiana Nicole Kidman protagoniza “Desejo Arriscado”, um thriller erótico de Halina Reijn sobre uma mulher insatisfeita em suas relações conjugais que embarca em uma perigosa relação sadomasoquista.

O britânico Jude Law encabeçará o elenco de “The Order”, do australiano Justin Kurzel, no qual vive um agente do FBI envolvido nos círculos supremacistas brancos dos anos 1980.

– O retorno de Beetlejuice –

No festival, também serão exibidos três filmes franceses, incluindo “Jouer avec le feu”, terceiro trabalho das irmãs Delphine e Muriel Coulin, com Vincent Lindon e Benjamin Voisin no elenco.

Os italianos, por sua vez, competem com “Queer”, o último filme de Luca Guadagnino (“Me Chame pelo Seu Nome”), com Daniel Craig, que, segundo Barbera, entregou nesta obra “a interpretação de sua vida”.

Este ano, o júri será presidido pela atriz francesa Isabelle Huppert. Além do Leão de Ouro, o júri concederá, em 7 de setembro, o Leão de Prata – Grande Prêmio do Júri; o Leão de Prata – Prêmio de Melhor Direção; os prêmios de melhor interpretação masculina e feminina e o prêmio de melhor roteiro.

A 81ª edição do mais antigo dos festivais de cinema começará em 28 de agosto com a exibição, fora de competição, de “Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice”, continuação do icônico filme de Tim Burton lançado em 1988.

Na noite de abertura, desfilarão pelo tapete vermelho o ator americano Michael Keaton, que retoma aos 72 anos o papel do fantasma grosseiro e barulhento, junto com Winona Ryder, Willem Dafoe e Monica Bellucci.

