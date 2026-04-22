Anthropic investiga acesso não autorizado ao seu modelo de IA Mythos

afp_tickers

2 minutos

A empresa americana de inteligência artificial Anthropic anunciou nesta terça-feira (21) que investiga um acesso não autorizado a seu poderoso modelo Mythos, que a companhia teme que possa se tornar uma ferramenta valiosa para hackers.

A Anthropic afirmou há algumas semanas que limitou inicialmente o lançamento do Mythos a 40 grandes empresas de tecnologia para lhes dar vantagem na correção de vulnerabilidades de cibersegurança antes que pudessem ser exploradas por invasores.

Segundo a agência financeira Bloomberg, um pequeno grupo de usuários em um fórum privado online obteve acesso ao modelo por meio do sistema de informática reservado a fornecedores externos da Anthropic.

“Estamos investigando um relato segundo o qual houve um acesso não autorizado ao Claude Mythos Preview através de um de nossos ambientes de fornecedores externos”, disse à AFP um porta-voz da Anthropic.

Os usuários obtiveram acesso ao Mythos por vários meios, incluindo o uso das permissões de um dos participantes como funcionário de uma empresa contratada pela Anthropic, informou a Bloomberg.

A Anthropic trabalha com um pequeno número de fornecedores externos que auxiliam no desenvolvimento de modelos.

A empresa adiou o lançamento geral do Mythos, que, segundo afirma, é capaz de detectar brechas de segurança presentes há décadas em sistemas já avaliados por especialistas e ferramentas automatizadas.

Inicialmente, compartilhou o Mythos com alguns atores-chave dos setores de tecnologia e financeiro dos Estados Unidos, como Nvidia, Amazon e JP Morgan Chase, para lhes permitir aprimorar sua infraestrutura de segurança.

Mas a companhia vem sendo acusada de exagerar as capacidades de uma tecnologia que é sua principal atividade comercial e está no centro de uma acirrada disputa com sua concorrente OpenAI.

bl/cms/kaf/mtp/mas/hgs/jc