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Antiga cidade libanesa de Tiro inscrita na Lista do Patrimônio Mundial em Perigo

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Tiro, antiga cidade fenícia no sul do Líbano atingida por bombardeios israelenses nos últimos meses, foi inscrita na terça-feira (21) na lista de Patrimônio Mundial em Perigo da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), anunciou a agência no X. 

“O bem foi diretamente atingido e sofreu danos. Além disso, seu estado de conservação gera preocupação crescente, especialmente diante da possibilidade de novos impactos”, afirmou. 

A organização realiza atualmente a 48ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial em Busan, Coreia do Sul. Segundo a agência, o pedido de inscrição na lista foi apresentado pelo Estado libanês. 

Situada na costa do sul do país, a cerca de vinte quilômetros da fronteira com Israel, Tiro é uma das cidades mediterrâneas mais antigas do mundo. Seus habitantes fugiram em massa após os chamados à evacuação feitos pelo Exército israelense. 

A cidade é alvo de uma campanha de bombardeios israelenses desde o início da guerra com o movimento pró-iraniano Hezbollah em 2 de março. 

O município conta com dois sítios considerados Patrimônio Mundial da Unesco, que abrigam vestígios do Império Romano, como o Arco do Triunfo e um hipódromo do século II. 

Um dos sítios foi diretamente atingido em junho por um bombardeio israelense. 

O ministro libanês da Cultura, Ghassan Salamé, acusou Israel de não respeitar a Convenção de Haia, que obriga a preservar os bens culturais em caso de conflito armado, nem os “Escudos Azuis”, emblema simbólico criado por um comitê vinculado à Unesco para proteger Tiro.

cl/dab/mba/mab/an/jc/aa

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