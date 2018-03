Ao encontro do Papa em Colônia

Este conteúdo foi publicado em 15 de Agosto de 2005 10:42 15. Agosto 2005 - 10:42

Centenas de hóstias serão distribuídas na missa em Colônia. (Keystone)

Dois mil católicos suíços, com idades variando de 16 a 30 anos, participam da XXa Jornada Mundial da Juventude em Colônia, na Alemanha.

O evento contará com a presença do Papa Benedito XVI que, na sua primeira viagem internacional na qualidade de Sumo Pontífice, visita seu país de origem. Milhares de jovens são esperados no encontro.

O ponto culminante da XXa. Jornada Mundial da Juventude será a missa celebrada ao ar livre no domingo, precedida da vigília no sábado à noite, com a presença do Papa Benedito XVI, aliás, Joseph Ratzinger, que acedeu ao posto máximo da Igreja Católica em 19 de abril.



Segundo o coordenador da Conferência de Bispos da Suíça, Marco Schmid, cerca de dois mil jovens suíços irão participar do evento, uma novidade em tempos que a mídia não cansa de ressaltar a falta de interesse da juventude por temas espirituais. "Nos surpreendemos muito com o grande interesse em relação ao encontro", afirma.



Na sua opinião, a vinda do Papa João Paulo II no ano passado à Suíça é um dos fatores que deve ter incentivado a participação dos jovens em eventos como a Jornada Mundial.

Reza e meditação

Já os representantes alemães do movimento católico reformista "We are Church" (Nós somos a Igreja) exprimiram o ceticismo em relação ao evento na Alemanha, temendo que este esteja apenas centrado na presença papal.



Segundo eles, a participação de Benedito XVI coloca em risco o verdadeiro objetivo do encontro de permitir aos jovens, vindos de todas as partes do mundo, de debater questões ligadas à fé.



Esse ponto de vista é rejeitado por Marco Schmid, para quem a dimensão espiritual do evento não está sendo relegada ao segundo plano. "Obviamente os jovens vem pela troca de idéias com pessoas da sua idade", analisa.



Ele ainda acrescenta: - "Dessa vez, a dimensão espiritual será muito mais presente do que no ano passado, quando o Papa João Paulo II esteve em Berna. Agora haverá muito mais reza e meditação".



Segundo Marco Schmid, as altas esferas da Igreja católica estão interessadas em saber o que os jovens têm a dizer. Por isso as palestras religiosas matinais em Colônia devem ser seguidas por debates abertos com os bispos.



- 700 bispos estarão presentes por lá e seguramente eles irão discutir com os jovens sobre seus problemas, desejos e sonhos. Essa é uma oportunidade ideal para o diálogo", conclui.



swissinfo, Morven McLean

traduzido por Alexander Thoele

Fatos XX. Jornada Mundial da Juventude está sendo realizada em Colônia, Alemanha, de 15 a 21 de agosto.

O evento foi criado em 1986 e ocorre a cada dois (ou três) anos numa cidade diferente.

O primeiro encontro internacional desse gênero foi realizado em 2002 em Toronto, no Canadá.

O tema de 2005: "Nós viemos vos adorar", tirado do Evangelho de São Mateus. Aqui termina o infobox

