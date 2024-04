Ao menos 10 mortos em incêndio em abrigo no Rio Grande do Sul

2 minutos

Pelo menos 10 pessoas morreram em um incêndio que começou na madrugada desta sexta-feira (26) em uma pousada que funcionava como abrigo para pessoas sem-teto em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, informaram autoridades.

“Foram confirmadas dez vítimas e o local funcionava de forma irregular”, indicou a nota do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul.

“A perícia criminal está no local para identificar as vítimas e investigar as causas do incêndio”, acrescentou.

O governador do Estado, Eduardo Leite, disse na plataforma X estar profundamente consternado pela tragédia e indicou que as autoridades trabalham na identificação das causas do incêndio.

Várias pessoas foram resgatadas e transferidas a um hospital da região, indicou no X o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, sem detalhar o número.

Segundo a imprensa local, são 11 pessoas, várias em estado grave. Imagens de meios locais mostraram um edifício de três andares em chamas, enquanto os bombeiros trabalhavam para apagá-las.

“Foi muito rápido, gritaram ‘fogo!’ e o fogo estava dois quartos ao lado do meu”, contou ao G um morador do abrigo, que não se identificou.

Os bombeiros chegaram ao local por volta de 2h00 e conseguiram controlar as chamas por volta de 5h00.

O deputado estadual Matheus Gomes afirmou que o estabelecimento recebe recursos da Prefeitura apesar das denúncias de “irregularidades” existirem há anos.

Ele afirmou no X que é necessário investigar não apenas o incêndio, mas “toda a trama de uma tragédia anunciada”.

ll/dga/jc