Ao menos 21 mortos em ataques de longo alcance na Rússia e na Ucrânia

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Quinze pessoas morreram nesta sexta-feira (24) na Ucrânia e seis na Rússia em ataques de longo alcance, que tiveram como alvo principal um evento de defesa nos arredores de Kiev e depósitos da gigante russa do comércio eletrônico Wildberries, perto de São Petersburgo.

Mais de quatro anos após o início da ofensiva russa contra a Ucrânia, a diplomacia permanece estagnada e ambos os lados intensificam os ataques de longo alcance, que causam um número crescente de vítimas civis.

Pelo menos dez pessoas morreram e quase cem ficaram feridas perto da capital ucraniana por mísseis russos que, segundo fontes, tinham como alvo um evento organizado por representantes da indústria de defesa ucraniana.

Horas depois, o exército russo confirmou no Telegram o ataque contra uma “exibição de drones ucranianos e estrangeiros” nos arredores de Kiev, que envolveu “fabricantes de alto nível”, comandantes militares e agentes dos serviços de segurança ucranianos.

O procurador-geral da Ucrânia, Ruslan Kravchenko, anunciou a abertura de uma investigação por “negligência”, enquanto diversas figuras do setor criticaram as medidas de segurança inadequadas em torno do evento.

Além disso, cinco pessoas morreram e nove ficaram feridas por duas bombas guiadas russas lançadas sobre Sloviansk, uma das últimas cidades da região de Donetsk sob controle ucraniano, segundo autoridades locais.

Anteriormente, a Ucrânia lançou uma onda de ataques com drones e mísseis de longo alcance contra a Rússia.

Depósitos pertencentes à gigante russa do comércio eletrônico Wildberries foram atacados esta manhã perto de São Petersburgo e também na Crimeia anexada.

Outro ataque ucraniano teve como alvo uma empresa na região de Kirov, no centro do país, e deixou seis mortos e 26 feridos, disse o governador Alexander Sokolov no Telegram.

– “Horrível” –

Este é o terceiro ataque ucraniano em uma semana contra instalações da Wildberries, empresa muito popular na Rússia e conhecida como “a Amazon russa”.

A CEO da empresa, Tatiana Kim, afirmou que foi possível “preservar parte de suas instalações e mercadorias”, enquanto as autoridades relataram três feridos.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declarou na rede X que o depósito atacado nesta sexta-feira fornecia “componentes de drones, equipamentos de navegação e suprimentos militares ao exército de ocupação”.

Ele também declarou que a empresa atacada em Kirov era “uma das principais empresas militares” do aparato russo.

O Kremlin havia negado anteriormente qualquer ligação entre a Wildberries e as forças armadas russas.

Durante a noite, Moscou derrubou 571 drones ucranianos em quinze de suas regiões e na península da Crimeia, anexada pela Rússia, segundo um comunicado do Ministério da Defesa russo.

“É horrível! O que está acontecendo me assusta”, disse à AFP Svetlana, uma caixa de supermercado em São Petersburgo. “Eu gostaria que houvesse paz, mas você vê o que eles estão fazendo”, acrescentou a mulher na casa dos 30 anos, referindo-se aos ucranianos.

Para Anna, uma professora de 50 anos, “esses ataques contra alvos civis só enfurecem ainda mais as pessoas”.

– “Sanções de longo alcance” –

No último fim de semana, oito trabalhadores noturnos morreram em um ataque a um dos principais depósitos da Wildberries, localizado nos arredores de Moscou, que foi reduzido a cinzas.

Os centros logísticos da empresa também foram atacados na madrugada de quarta-feira em Krasnodar e Nevinnomyssk, no sul do país.

Kiev chama sua campanha de “sanções de longo alcance” e afirma que os ataques são uma retaliação justificada aos ataques noturnos com drones e mísseis da Rússia contra suas cidades.

A ofensiva causa escassez de combustível em todo o país e, segundo o governo ucraniano, esgota os recursos financeiros da Rússia para a guerra.

Apesar disso, os ataques russos continuam na Ucrânia. Nos últimos dias, Moscou bombardeou o porto ucraniano de Odessa, no sul do país, e os navios que o utilizam, o que forçou os armadores a suspenderem suas escalas e bloqueou as vendas agrícolas de Kiev.

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