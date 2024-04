Após 50 dias da fuga, PF e PRF prendem no Pará fugitivos de presídio federal de Mossoró

1 minuto

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) – Uma ação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal prenderam nesta quinta-feira os dois detentos que haviam fugido do presídio federal de segurança máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte, informou nota do Ministério da Justiça e Segurança Pública no início da tarde.

Segundo o comunicado, Rogério Mendonça e Deibson Nascimento foram presos em Marabá, no interior do Pará, a mais de 1,5 mil quilômetros de distância da penitenciária que escaparam no dia 14 de fevereiro.

A fuga do presídio — a primeira de uma penitenciária federal de segurança máxima desde que esse modelo foi inaugurado em 2006 — levou a um forte desgaste do governo Lula e ocorreu poucos dias após a assunção de Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, como ministro da Justiça.

Uma fonte da PF afirmou à Reuters que os fugitivos buscavam uma rota para fugir do Brasil. Lewandowski, que chegou a visitar a região do presídio para dar apoio às ações de recaptura, fará um pronunciamento nesta quinta detalhando a prisão da dupla.

Ainda em fevereiro, a PF chegou a cumprir mandados de busca e apreensão, além de três prisões, contra possíveis envolvidos no fornecimento de apoio aos fugitivos.