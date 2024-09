Após feito histórico, tripulação da primeira missão espacial privada retorna com sucesso à Terra

A missão Polaris Dawn, da empresa SpaceX, pousou neste domingo (15) na costa da Flórida, Estados Unidos, depois de sua tripulação fazer história com a primeira caminhada espacial realizada por civis.

A cápsula Dragon pousou no oceano às 3h37 locais (4h37 de Brasília), segundo imagens transmitidas ao vivo pela SpaceX. Uma equipe foi imediatamente enviada para recuperar a nave e os quatro tripulantes.

A cápsula foi retirada da água e transportada para uma embarcação próxima.

Após um breve exame médico, a engenheira da SpaceX Anna Menon foi a primeira a sair da nave, sorridente e acenando. Ela foi seguida por Sarah Gillis, também engenheira, o piloto Scott Poteet e o empresário bilionário Jared Isaacman, comandante da missão.

Os principais objetivos da missão, que representa uma nova etapa na exploração comercial do espaço, foram cumpridos.

A nave decolou na terça-feira do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, e se aventurou no espaço mais longe do que qualquer outra tripulação desde as missões Apollo, há mais de meio século.

A missão atingiu uma altitude de 1.400 km, mais de três vezes a distância orbital da Estação Espacial Internacional (EEI).

Sarah Gillis e Anna Menon se tornaram as duas mulheres que viajaram mais longe da Terra.

O momento crucial da missão ocorreu na quinta-feira. A bordo da cápsula Dragon, a órbita foi reduzida a cerca de 700 km para a caminhada espacial, na qual Isaacman abriu a escotilha e saiu para o espaço preso a uma estrutura chamada “Skywalker”, com uma vista da Terra ao fundo.

Ele retornou ao interior da cápsula e foi substituído do lado de fora por Gillis, que, assim como Isaacman, realizou uma série de testes de mobilidade nos trajes espaciais de nova geração da empresa.

Ambos permaneceram cerca de dez minutos fora da nave Dragon, que depois foi novamente pressurizada.

“SpaceX, estamos voltando para casa. Temos muito trabalho a fazer, mas, daqui, a Terra parece um mundo perfeito”, disse Isaacman, de 41 anos, diante de impressionantes imagens do planeta azul transmitidas ao vivo.

– “Um passo de gigante” –

A tripulação realizou cerca de 50 experimentos científicos para entender melhor o impacto das missões espaciais de longa duração na saúde humana.

Os integrantes também testaram as transmissões da rede Starlink, da SpaceX, enviando um vídeo de alta resolução ao controle na superfície.

O chefe da Nasa, Bill Nelson, comemorou na quinta-feira o “passo de gigante” dado pela SpaceX.

Os quatro membros da tripulação passaram mais de dois anos em treinamento intensivo, que incluiu centenas de horas em simuladores, além de paraquedismo, mergulho e práticas no topo de um vulcão no Equador.

É a segunda vez que Isaacman voa a bordo de uma missão orbital da SpaceX, após uma tentativa menos ambiciosa em 2021.

Este marco é o último de uma série de conquistas da SpaceX, empresa fundada pelo bilionário Elon Musk em 2002 e que se tornou uma potência que redesenhou a indústria espacial.

Polaris Dawn é a primeira de três missões do programa Polaris, uma colaboração entre Isaacman e a SpaceX.

