Após incêndios na Espanha e França, chamas devastam ilha grega de Creta

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Os bombeiros gregos lutavam, nesta sexta-feira (31), contra um incêndio florestal que devasta diversos pontos da ilha turística de Creta, em um verão marcado na Europa por ondas de calor e pela seca, que provocaram incêndios de proporções históricas na Espanha e na França, já sob controle.

O calor extremo, que os cientistas atribuem à mudança climática provocada pela atividade humana, ressecou a vegetação e os solos no continente europeu, aumentando o risco de incêndios.

“Meu café foi destruído. Este lugar sustentava duas famílias, a minha e a do meu filho”, contou à AFP Thrasyvoulos Paterakis, 69 anos, proprietário de um café na localidade de Agia Galini. “Agora estamos na rua”, lamentou.

Um incêndio atingiu a localidade turística no sul de Creta na quarta-feira à noite e quase 8 mil turistas e moradores foram obrigados a abandonar a região. A maioria foi autorizada a retornar, mas os danos são consideráveis.

Outro incêndio foi registrado na costa norte da ilha, ao sul da cidade de Retimno, onde 4.500 hectares foram queimados nos últimos dias, segundo o site meteo.gr do Observatório Nacional de Atenas.

Embora a situação na região esteja “melhor”, o incêndio “ainda não está sob controle e ainda há muitos focos”, disse à AFP um porta-voz do corpo de bombeiros.

Na vizinha Turquia, centenas de bombeiros enfrentam ventos fortes para apagar um incêndio próximo à localidade de Cine, no sudoeste do país.

“Fomos reduzidos a cinzas, não resta nada. Meu cachorro não está mais aqui, eu o amava mais do que à minha própria vida”, declarou Arzu Celep à imprensa local.

O ministro das Florestas, Ibrahim Yumakli, declarou na quinta-feira que seis incêndios permaneciam ativos em todo o país, mas cinco estavam em grande parte sob controle nesta sexta-feira.

– Incêndio controlado na França –

Na França, o grande incêndio que devastou 42.000 hectares no sudoeste do país permanece “estável e contido dentro de seu perímetro”, mas ainda persistem “setores ativos”, informaram as autoridades.

As condições meteorológicas durante a noite foram favoráveis, com queda na temperatura e alto índice de umidade.

Dois bombeiros morreram na semana passada, durante um incêndio florestal em Mérignac, perto da cidade de Bordeaux.

O pior incêndio florestal na França desde 1949 forçou mais de 220 mil pessoas a abandonarem a região vinícola, durante a movimentada temporada de verão, e destruiu quase 240 residências.

Na vizinha Espanha, o governo suspendeu na quinta-feira o estado de emergência decretado na semana passada devido a um incêndio florestal que ameaçava áreas próximas de Madri. As autoridades anunciaram que não restavam “focos ativos”.

Porém, uma nova onda de calor afeta o país e as autoridades alertaram que o risco continua “muito elevado”.

Em Portugal, quase mil bombeiros lutavam contra um incêndio florestal na localidade norte de Valpaços, que devastou pelo menos 6.000 hectares desde terça-feira, segundo a Proteção Civil.

Outro incêndio mobilizou quase 200 pessoas no município vizinho de Chaves.

Uma nova onda de calor afeta a Europa Central, onde as temperaturas podem chegar a 41°C nos próximos dias.

Vários países da região reforçaram as medidas de emergência diante dos riscos de incêndios e da crescente pressão sobre as redes de água e energia.

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