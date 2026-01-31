Apagão deixa Kiev sem metrô e água

O sistema energético ucraniano, devastado pelos bombardeios russos, sofreu neste sábado (31) uma queda que deixou Kiev sem metrô, sem água e algumas áreas da Moldávia, um país vizinho, sem energia elétrica.

Nas últimas semanas, centenas de milhares de pessoas ficaram regularmente sem aquecimento e eletricidade, durante um rigoroso inverno, com temperaturas em torno de -15 ºC.

Isto é o que se sabe, até o momento, sobre o apagão em massa.

– Cortes na Ucrânia e Moldávia –

A operadora ucraniana Ukrenergo informou que impôs cortes de energia elétrica de emergência em Kiev, na região da capital, e nas áreas de Zhytomyr (centro), Kharkiv (nordeste), Cherkasy (centro) e Chernivtsi (oeste).

O ministro da Energia, Denys Shmigal, afirmou que os reatores das centrais nucleares do país foram “descarregados”, de modo que a produção foi reduzida.

Em um comunicado, o Ministério da Energia ucraniano explicou que os cortes de emergência eram necessários para evitar que os equipamentos fossem danificados.

O corte afetou o abastecimento de água em “todos os distritos da cidade de Kiev”, segundo a empresa municipal de serviços públicos Kyivvodokanal.

Também há áreas da Moldávia, um país situado ao oeste da fronteira ucraniana, que estão sem eletricidade.

A “maior parte” da capital moldava, Chisinau, ficou sem eletricidade, declarou o prefeito, Ion Ceban, no Telegram.

Devido ao apagão, os semáforos não estão funcionando, indicou a polícia moldava, que se mobilizou para “prevenir acidentes”.

Kiev e Chisinau afirmaram que a eletricidade deverá ser restabelecida nas próximas horas.

– Uma “falha técnica” –

Segundo Kiev, estes cortes em massa se devem a uma “falha técnina” nas linhas elétricas que conectam Moldávia, Romênia e Ucrânia.

“Hoje às 10H42 (5h42 no horário de Brasília), ocorreu uma falha técnica que provocou a interrupção do serviço de forma simultânea da linha de 400 quilovolts, que conecta as redes elétricas da Romênia e Moldávia, e da linha de 750 quilovolts, que conecta o oeste e o centro da Ucrânia”, informou o ministro Shmigal.

O ministro da Energia da Moldávia, Dorin Junghietu, confirmou a informação.

A Moldávia produz a sua própria energia, mas também a importa, principalmente da Romênia e Ucrânia.

Kiev ainda não especificou as possíveis causas da falha, mas, por enquanto, não a vinculou diretamente aos constantes bombardeios russos na guerra iniciada há quase quatro anos, após a Rússia invadir seu território.

O Kremlin anunciou na sexta-feira (30) que o presidente russo, Vladimir Putin, aceitou suspender os ataques a Kiev por uma semana, até domingo, a pedido de seu homólogo americano, Donald Trump.

– Fechamento do metrô –

Devido à escassez de eletricidade, as autoridades anunciaram o fechamento temporário e completo do metrô de Kiev, algo inédito desde a invasão russa, em 2022.

A rede de metrô, uma parte vital do transporte, e suas 52 estações servirão de refúgio até que a energia elétrica seja restabelecida, disse o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, em uma mensagem no Telegram.

Em Kharkiv, a operadora do metrô também anunciou, no início da manhã, uma interrupção temporária da rede por “motivos técnicos”, antes de anunciar a retomada parcial do serviço nas linhas.

