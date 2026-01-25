Apagões, voos cancelados, supermercados vazios: tempestade causa estragos nos EUA

Aproximadamente 700 mil clientes ficaram sem energia elétrica neste domingo (25) nos Estados Unidos, onde uma grande tempestade de inverno se deslocou do sul e do centro-oeste em direção ao nordeste, trazendo temperaturas congelantes que paralisaram o transporte e esvaziaram as prateleiras dos mercados.

Um total de 20 estados, além da capital dos EUA, Washington, declararam estado de emergência.

“Os impactos da neve/granizo persistirão até a próxima semana, com períodos de congelamento que manterão as superfícies geladas e perigosas para dirigir e caminhar”, informou o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês).

O site de monitoramento PowerOutage.com mostrava mais de 700 mil clientes sem energia elétrica na manhã deste domingo, principalmente no sul, onde a tempestade começou no sábado.

Quase 250 mil clientes residenciais e comerciais ficaram sem energia no Tennessee, enquanto Texas, Mississippi e Louisiana, onde esse tipo de tempestade é raro, registraram mais de 100 mil cortes de energia cada.

Dezenas de milhares de casas também foram afetadas no Kentucky (centro-leste) e na Geórgia (sudeste).

Autoridades do Texas à Carolina do Norte e Nova York pediram aos moradores que permanecessem em casa devido às condições perigosas.

“Evitem as estradas, a menos que seja absolutamente necessário”, publicou a Divisão de Gerenciamento de Emergências do Texas na rede X.

Nevou em toda a região central dos Estados Unidos, incluindo Kansas, Oklahoma e Missouri, onde algumas áreas já registravam 20 centímetros de neve acumulada na noite de sábado, segundo o NWS.

– Voos cancelados e supermercados vazios –

Os moradores de Washington acordaram com uma camada de vários centímetros de neve nas calçadas e ruas, com previsão de granizo para o final do dia.

O presidente Donald Trump disse no sábado em sua plataforma Truth Social: “Continuaremos monitorando e em contato com todos os estados na trajetória desta tempestade. Mantenham-se seguros e abrigados!”.

Os escritórios federais permanecerão fechados por precaução na segunda-feira.

Diversos aeroportos em Washington, Filadélfia e Nova York tiveram quase todos os seus voos cancelados para o dia. Mais de 14.000 voos de e para os Estados Unidos foram cancelados durante o fim de semana, e milhares de outros sofreram atrasos, de acordo com o site FlightAware.

O NWS alertou que o gelo poderia causar “quedas de energia prolongadas, danos a árvores e condições de viagem extremamente perigosas ou intransitáveis”.

Muitos supermercados estavam com as prateleiras vazias em antecipação à previsão do tempo.

A tempestade, descrita como “excepcionalmente grande e duradoura” pelo NWS, é causada pela chegada de uma massa de ar ártico vinda do Canadá.

Cientistas observam que as perturbações no vórtice polar, que enviam essas massas de ar ártico em direção aos Estados Unidos, tornaram-se mais frequentes nos últimos 20 anos.

Isso pode ser devido ao aquecimento relativamente rápido do Ártico, que enfraquece a faixa de ventos que normalmente isola a atmosfera sobre essa região polar da América do Norte.

As temperaturas congelantes esperadas após a tempestade podem durar até uma semana, com sensação térmica prevista para cair abaixo de -45°C em algumas áreas.

