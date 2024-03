Apartamento de Karl Lagerfeld em Paris será leiloado neste mês

O apartamento parisiense de 260 m² do estilista Karl Lagerfeld, que morreu em 2019, será leiloado no próximo dia 26, informou nesta terça-feira (5) o notário responsável pela venda.

Lagerfeld morou no local durante dez anos, até a sua morte, disse à AFP Thomas Jousselin, confirmando informações divulgadas pela imprensa.

Situado em um edifício do século XVII, no coração da Paris histórica e com vista para o rio Sena e o Museu do Louvre, o apartamento, cuja sala principal tem 120 m², foi totalmente reformado pelo estilista “em um estilo futurista”, segundo o notário, e estará à venda por US$ 5,75 milhões (R$ 28 milhões).

A venda, que acontece após vários leilões de bens do costureiro em 2021 e 2022, será realizada na Câmara de Comércio e Indústria de Paris, bem como pela internet e por telefone. O direito de acesso está condicionado a um depósito de US$ 1,15 milhão, segundo o tabelião.

