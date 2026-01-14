Aplicativo viral chinês ‘Você Morreu?’ mudará de nome

O aplicativo “Você Morreu?”, que dispara um alerta a um contato de emergência se o usuário não fizer login a cada 48 horas, anunciou que mudará de nome.

Mesmo com toda a polêmica acerca de seu nome, o aplicativo está entre os mais vendidos da App Store da Apple na China, o que gerou uma grande cobertura na imprensa do país e no exterior.

O nome do app “Sileme” é um trocadilho que se traduz como “Você Morreu?”, e permite que pessoas que vivem sozinhas registrem seu nome e o endereço de e-mail de um contato para casos de emergência.

Se o usuário não se conectar a cada dois dias no aplicativo, o sistema envia automaticamente um alerta ao contato de emergência para avisá-lo de um possível problema.

“Após ampla consideração, o aplicativo ‘Sileme’ adotará oficialmente a marca global ‘Demumu’ como seu nome em sua próxima nova versão”, informou a empresa na noite de terça-feira em um comunicado.

A companhia explicou que o aplicativo “experimentou um crescimento explosivo no exterior” após a publicação de uma matéria da rede britânica BBC.

Outros meios de comunicação internacionais, incluindo a AFP, repercutiram a notícia.

“No futuro, Demumu manterá firme sua missão fundacional de preservar a segurança” para ajudar pessoas que vivem sozinhas, acrescentou a empresa.

Os usuários expressaram surpresa com a mudança de marca, embora o nome tivesse polarizado a opinião pública.

“Você não acha que a viralização se deve precisamente ao nome? Sem ele, ninguém teria instalado este aplicativo”, comentou um usuário da plataforma chinesa Weibo.

