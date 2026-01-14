The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

Aplicativo viral chinês ‘Você Morreu?’ mudará de nome

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

O aplicativo “Você Morreu?”, que dispara um alerta a um contato de emergência se o usuário não fizer login a cada 48 horas, anunciou que mudará de nome.

Mesmo com toda a polêmica acerca de seu nome, o aplicativo está entre os mais vendidos da App Store da Apple na China, o que gerou uma grande cobertura na imprensa do país e no exterior.

O nome do app “Sileme” é um trocadilho que se traduz como “Você Morreu?”, e permite que pessoas que vivem sozinhas registrem seu nome e o endereço de e-mail de um contato para casos de emergência.

Se o usuário não se conectar a cada dois dias no aplicativo, o sistema envia automaticamente um alerta ao contato de emergência para avisá-lo de um possível problema. 

“Após ampla consideração, o aplicativo ‘Sileme’ adotará oficialmente a marca global ‘Demumu’ como seu nome em sua próxima nova versão”, informou a empresa na noite de terça-feira em um comunicado. 

A companhia explicou que o aplicativo “experimentou um crescimento explosivo no exterior” após a publicação de uma matéria da rede britânica BBC. 

Outros meios de comunicação internacionais, incluindo a AFP, repercutiram a notícia. 

“No futuro, Demumu manterá firme sua missão fundacional de preservar a segurança” para ajudar pessoas que vivem sozinhas, acrescentou a empresa.

Os usuários expressaram surpresa com a mudança de marca, embora o nome tivesse polarizado a opinião pública. 

“Você não acha que a viralização se deve precisamente ao nome? Sem ele, ninguém teria instalado este aplicativo”, comentou um usuário da plataforma chinesa Weibo.

ehl/dhw/mtp/mas/erl/yr/aa

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR