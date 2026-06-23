Apresentadora americana pede ajuda após relatos da morte de sua mãe sequestrada

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Uma popular apresentadora de telejornais dos Estados Unidos, cuja mãe foi sequestrada em fevereiro, afirmou nesta terça-feira (23) que está vivendo uma “agonia” após relatos indicarem que a mulher, de 84 anos, morreu pouco depois de ter sido raptada.

Savannah Guthrie, apresentadora de um importante programa jornalístico matinal, fez um apelo emocionado para que qualquer pessoa que tenha informações sobre o desaparecimento de Nancy Guthrie entre em contato com as autoridades.

“Só queria aproveitar este momento para pedir às pessoas, realmente… implorar às pessoas que se manifestem. Alguém sabe alguma coisa”, disse aos telespectadores do programa Today, da NBC.

A apresentadora acrescentou que ela e sua família estão passando por uma “agonia” e não conseguem “ter paz”. “Este é um momento para dizer que precisamos da ajuda de vocês.”

O apelo emocionado de Guthrie ocorreu depois que veículos de imprensa americanos informaram que uma das duas mensagens enviadas à família nas semanas seguintes ao sequestro indicava que sua mãe havia morrido.

A primeira mensagem exigia milhões de dólares em criptomoedas em troca de seu retorno em segurança, enquanto a segunda, aparentemente considerada confiável, afirmava que ela havia falecido.

A CNN informou que a mensagem indicava que os sequestradores não tinham a intenção de matá-la.

O sequestro, ocorrido em 1º de fevereiro em Tucson, no Arizona, ganhou destaque em todo o país.

O interesse pelo caso aumentou quando imagens de câmeras de segurança divulgadas pelas autoridades mostraram um homem mascarado e aparentemente armado na residência da octogenária, localizada nos arredores da cidade.

Investigadores amadores afluíram em massa à região, e o caso passou a ser amplamente debatido e analisado pela imprensa e pelo público.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta terça-feira que vinha acompanhando o caso.

“Espero que a encontrem”, disse aos jornalistas. “Essa família passou pelo inferno.”

Savannah Guthrie ofereceu uma recompensa de um milhão de dólares por informações que levem à localização de sua mãe, enquanto o FBI anunciou uma recompensa de 100 mil dólares por informações relacionadas ao caso.

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