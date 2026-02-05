Apresentadora americana pede prova de vida aos sequestradores da mãe

afp_tickers

2 minutos

A famosa apresentadora americana Savannah Guthrie implorou, sem conter as lágrimas, para que os sequestradores de sua mãe apresentem provas de que a mulher de 84 anos continua viva.

“Precisamos saber, sem qualquer dúvida, que ela está viva e que vocês a têm”, disse Guthrie em um vídeo publicado em suas redes sociais, após destacar que “vozes e imagens são manipuladas com facilidade”.

Cercada por parentes, a apresentadora do programa matinal “Today”, da NBC News, dirigiu-se diretamente aos sequestradores: “Queremos ouvir de vocês e estamos prontos para escutar”.

Na segunda-feira, a polícia do Arizona informou que acreditava que Nancy Guthrie havia sido sequestrada de sua casa no condado de Pima, após desaparecer no domingo em circunstâncias estranhas.

“Ela não saiu por conta própria, nós sabemos disso”, disse o xerife local Chris Nanos.

Nanos publicou na quarta-feira na rede social X que “os investigadores não identificaram um suspeito ou pessoa de interesse” no caso.

Os investigadores “continuam conversando com qualquer pessoa que possa ter tido contato com a senhora Guthrie (…) Queremos encontrá-la”, acrescentou.

No vídeo, Savannah Guthrie descreveu o coração frágil e a saúde delicada de sua mãe. “Ela vive com dor constante. Ela está sem nenhum medicamento. Ela precisa deles para sobreviver e precisa deles para não sofrer”.

Também se dirigiu diretamente à mãe: “Mamãe, se você estiver ouvindo isso, você é uma mulher forte. Você é a preciosa filha de Deus, Nancy”.

Em sua plataforma Truth Social, o presidente Donald Trump afirmou na quarta-feira que conversou com a jornalista e que ordenou às forças policiais federais que permaneçam à disposição da família e das forças policiais locais.

des-sla/jgc/lb/mvl/fp