The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

Aquecimento do clima acelera mortalidade das árvores na Austrália, diz estudo

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

O número de árvores que morrem na Austrália é cada vez maior e tende a se acelerar à medida que o clima esquenta, advertiu um estudo publicado nesta terça-feira (6) na revista Nature Plants, baseado em dados compilados durante décadas.

O estudo coletou dados do inventário florestal de 2.700 parcelas em todo o país e em quatro ecossistemas diferentes que incluem a savana tropical, a floresta temperada fresca, a floresta temperada quente e a floresta tropical úmida.

“Observamos que a taxa de mortalidade aumentou de forma constante ao longo do tempo em todos os tipos de florestas”, declarou Belinda Medlyn, professora do Instituto Hawkesbury para o Meio Ambiente da Universidade Ocidental de Sydney.

“E este aumento se deve muito provavelmente ao aumento das temperaturas”, explicou à AFP a pesquisadora em fisiologia vegetal.

As zonas afetadas pela exploração florestal, o desmatamento e os incêndios foram excluídas das pesquisas a fim de examinar como a “mortalidade natural das árvores” evoluiu nas últimas décadas.

O estudo revela que o maior aumento da mortalidade foi observado nas savanas tropicais. Ali, a taxa de mortalidade das árvores aumentou, em média, 3,2% ao ano, passando de quase 15 por 1.000 em 1996 para quase o dobro em 2017.

As pesquisas demonstraram que a morte das árvores não é compensada por seu crescimento, o que provoca uma diminuição geral das reservas florestais.

Portanto, é “muito provável que a capacidade global de armazenamento de carbono das florestas diminua com o tempo”, ressaltou Medlyn.

Um estudo publicado meses antes revelou que as florestas tropicais úmidas da Austrália estavam entre as primeiras do mundo em emitir mais dióxido de carbono do que absorviam.

O planeta esquentou quase 1,2º C, em média, desde a era pré-industrial. A maior parte deste aquecimento ocorreu nos últimos 50 anos.

sah/vgu/clc/sag/pc/mvv/aa

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR