Arcabouço é muito maior do que mudanças nas metas fiscais, diz Tebet

(Reuters) – A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse nesta terça-feira que o arcabouço para as contas públicas é “muito maior” do que mudanças das metas fiscais, comentário que veio após reação negativa dos mercados financeiros ao afrouxamento do objetivo de resultado primário do governo para os próximos anos.

O governo propôs uma meta de superávit primário zero para 2025, confirmaram na segunda-feira os ministérios da Fazenda e do Planejamento, em uma redução do esforço fiscal anunciado anteriormente, que previa superávit de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) no próximo ano.

Em entrevista à GloboNews, Tebet afirmou que o governo vai perseguir a nova meta de déficit zero apesar da banda de tolerância de 0,25% do PIB para mais ou para menos prevista no arcabouço fiscal.