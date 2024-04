Argentina ‘jamais vai interferir’ em assuntos do Brasil, diz chanceler após apoio de Milei a Musk

2 minutos

A Argentina “jamais vai interferir” nos assuntos internos do Brasil, disse, nesta segunda-feira (15), em visita ao país, a chanceler do governo de Javier Milei, depois que o mandatário libertário se ofereceu como aliado a Elon Musk em sua batalha legal contra a Justiça brasileira.

“Os temas internos e judiciais de cada país são próprios de cada país”, disse a ministra de Relações Exteriores argentina, Diana Mondino, ao lado do chanceler brasileiro Mauro Vieira, após uma reunião bilateral na capital federal.

“O governo argentino jamais vai intervir nos processos democráticos ou nos processos judiciais de cada país. Confiamos na Justiça de cada país. Nós defendemos a liberdade de expressão em todos os sentidos”, acrescentou, em coletiva de imprensa.

A diplomata respondeu desta forma a uma pergunta sobre o encontro da última sexta-feira entre Milei e Musk nos Estados Unidos. O mandatário ultraliberal argentino se ofereceu então para ser um aliado de Musk em sua batalha legal no Brasil, segundo uma porta-voz.

Vieira não se pronunciou em relação a isso.

Musk é investigado no Brasil por um pleito vinculado à sua plataforma X, antigo Twitter, depois que acusou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de censurar as redes sociais, chamando-o de “ditador”.

O dono da fabricante de carros elétricos Tesla e de foguetes espaciais SpaceX também prometeu desobedecer as sentenças que bloqueiam os usuários que divulgam publicações que supostamente espalham desinformação.

Em resposta, Moraes incluiu Musk em uma investigação contra “milícias digitais”, acusando-o de “instrumentalização criminosa” do X.

Essa investigação gira em torno das acusações de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022) e seu círculo íntimo usaram ilegalmente recursos públicos para orquestrar campanhas de desinformação na internet durante o seu mandato.

rsr/mls/ag/dd/rpr