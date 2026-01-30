Argentina decreta emergência por incêndios na Patagônia

O governo argentino anunciou nesta quinta-feira (29) que vai decretar emergência em quatro províncias da Patagônia, onde incêndios já consumiram dezenas de milhares de hectares desde o começo do verão.

Os principais focos ativos afetam a província de Chubut (sul), onde pelo menos 45 mil hectares de mata já foram queimados. Centenas de brigadistas lutam para impedir que as chamas atinjam áreas povoadas, após uma chuva leve nesta semana.

O chefe do Gabinete nacional, Manuel Adorni, publicou hoje no X que a emergência foi decretada nas províncias de Chubut, Río Negro, Neuquén e La Pampa”. A medida, que será publicada amanhã, deve agilizar o trabalho conjunto entre órgãos provinciais e nacionais no combate ao fogo.

O Parque Nacional Los Alerces, em Chubut, que tem lagos de origem glacial, é o mais afetado, com 20.000 hectares queimados.

– Chuvas trazem alívio –

Os últimos dias registraram chuvas que “permitem aos brigadistas trabalhar e bem, com um pouco mais de frio”, embora não sejam suficientes para extinguir o fogo, disse, nesta quinta, o vice-diretor da Agência Federal de Emergências, Ignacio Cabello, à emissora local FM El Chubut.

Na região, há cerca de 450 brigadistas apoiados por 19 meios aéreos, detalhou Cabello. Na última terça-feira, o governo destinou cerca de 87 milhões de dólares (R$ 460 milhões) a diferentes grupos de bombeiros voluntários.

“Hoje, as condições do tempo ajudaram, principalmente, a controlar esta parte”, disse à AFP Manuel, bombeiro voluntário de Cholila, localidade de Chubut com cerca de 2.800 habitantes cercada pelo fogo.

“Dentro de alguns dias, quando começar o calorzinho, o fogo vai voltar a se intensificar, mas tudo dentro da área queimada. O que estamos garantindo é que o incêndio não continue se expandindo”, acrescentou o homem, que não quis informar o sobrenome.

Esse incêndio começou após o impacto de um raio, em 9 de dezembro, dentro dos limites do parque nacional, mas, nas últimas semanas, saiu de controle e avança pelo norte, em direção a Cholila. “Estou há 15 anos nos bombeiros e é a primeira vez que vejo um incêndio arder desta forma. Não damos conta”, disse Manuel.

O Serviço Nacional de Manejo do Fogo decretou até amanhã alerta vermelho de perigo de incêndios na região, que seguirá com altas temperaturas e ventos fortes.

O outro incêndio florestal que atinge a província abrange quase 22.300 hectares entre o povoado de Puerto Patriada e a localidade de Epuyén, embora o Serviço Provincial de Manejo do Fogo informe que ele está “85% controlado”.

O problema afeta, em diferentes proporções, outras províncias da Patagônia, como Río Negro, Neuquén, La Pampa e Santa Cruz. A decretação de emergência atende a pedidos dos governadores da região.

