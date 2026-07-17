Argentina e Espanha ajustam os últimos detalhes para a final da Copa sob ameaça da fumaça

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Um visitante indesejado ameaça aparecer nos treinamentos da Argentina e da Espanha a dois dias da final da Copa do Mundo: a fumaça dos incêndios florestais no Canadá chegou até Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde os finalistas treinam nesta sexta-feira (17).

Na quinta-feira, uma névoa difusa cobriu localidades de Nova Jersey próximas aos locais onde a Albiceleste e a Roja pretendem realizar seus penúltimos treinos antes de se enfrentarem no domingo, no MetLife Stadium, em East Rutherford.

O palco da decisão também fica em Nova Jersey, nos arredores da cidade de Nova York, igualmente afetada pela fumaça vinda da província canadense de Ontário.

As autoridades americanas alertaram que milhões de pessoas estão expostas a uma qualidade do ar muito degradada e recomendaram aos moradores de vários estados do nordeste do país que permaneçam o mínimo possível ao ar livre.

“A má qualidade do ar pode ser perigosa para qualquer pessoa”, escreveu o Departamento de Proteção Ambiental de Nova Jersey na rede social X.

Além da fumaça, já era possível sentir cheiro de queimado na noite de quinta-feira em Parsippany, a cerca de dez minutos de carro de East Hanover, onde está localizado o centro de treinamento da Espanha.

“É sufocante, muito forte aqui. É realmente evidente, dá para sentir o cheiro, é muito intenso”, disse à AFP Guy Henri, um investidor de 66 anos.

– Chuvas são esperadas –

Em Morristown, Nova Jersey, local escolhido pela equipe de Lionel Messi para treinar, segundo a imprensa argentina, a qualidade do ar era considerada “muito prejudicial à saúde” na noite de quinta-feira.

Já em East Hanover e East Rutherford, a classificação era de “prejudicial à saúde”, devido às partículas finas provenientes dos incêndios, segundo o site oficial do governo americano que monitora a qualidade do ar.

Nem a Fifa nem as seleções se pronunciaram até o momento sobre possíveis impactos da fumaça proveniente do noroeste de Ontário, onde há mais de 130 incêndios ativos. Pelo menos 60 deles estão fora de controle.

Meteorologistas consultados por veículos locais preveem fortes chuvas para sábado (18), o que deve ajudar a dispersar a fumaça na região e evitar maiores riscos para a final entre os atuais campeões da América do Sul e da Europa.

A Espanha deve treinar pelo segundo dia consecutivo em East Hanover, onde se instalou após eliminar a França por 2 a 0 na terça-feira, em Arlington, no Texas. Na quinta-feira, a equipe treinou sob a névoa que encobria o sol.

Os atuais campeões mundiais, por sua vez, desembarcaram em Nova Jersey na noite de quinta-feira, após conquistarem uma nova vitória de virada sobre a Inglaterra por 2 a 1 na quarta-feira, em Atlanta.

As duas equipes, que disputarão uma final inédita em Copas do Mundo, treinarão com portões fechados.

– Incêndios afetam estreia de Lewandowski –

Mais de 80 mil torcedores devem comparecer ao MetLife Stadium, palco a céu aberto da grande final, incluindo o presidente americano Donald Trump, segundo afirmou o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Outras dezenas de milhares de pessoas são esperadas para assistir à transmissão da partida decisiva no Central Park, em Manhattan, Nova York.

A fumaça dos incêndios provocou o adiamento da partida entre Chicago Fire e Vancouver Whitecaps, a primeira desde a chegada do polonês Robert Lewandowski à Major League Soccer (MLS).

O jogo estava marcado para quinta-feira em Chicago, no centro-oeste dos Estados Unidos. A cidade é a capital do estado de Illinois, um dos mais afetados pela fumaça.

Os incêndios florestais no Canadá já devastaram pelo menos 1,9 milhão de hectares neste ano, menos do que em 2023, ano recorde, e também abaixo da área atingida em 2025, segundo as estatísticas oficiais mais recentes.

raa/ag/lm-jc