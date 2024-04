Armeira de “Rust” é condenada a 18 meses de prisão em caso de tiro fatal disparado por Alec Baldwin

3 minutos

Por Andrew Hay

SANTA FÉ, Novo México (Reuters) – Hannah Gutierrez, principal responsável pelas armas do filme de faroeste “Rust”, foi condenada a 18 meses de prisão, nesta segunda-feira, pela morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins, que foi baleada quando o ator Alec Baldwin disparou uma arma durante as filmagens do longa em 2021.

Em março, Gutierrez, de 27 anos, fora considerada culpada de homicídio culposo por ter carregado munição verdadeira por engano em um revólver que Baldwin estava usando no set de filmagens em Santa Fé, no Estado norte-americano do Novo México.

“Você transformou uma arma segura em uma arma letal”, afirmou a juíza Mary Marlowe Sommer a Gutierrez ao apresentar a sentença.

Em ligações por vídeo e no tribunal durante a audiência, amigos de Hutchins homenagearam sua criatividade e bondade. Eles também criticaram as violações de protocolos de segurança de armas de fogo por Gutierrez.

“Eu tenho dificuldade de lidar com isso sendo repetidamente chamado de acidente porque não foi um acidente, foi negligência”, afirmou Jen White, uma colega da indústria cinematográfica.

Acredita-se que o tiro, que chocou Hollywood, foi a primeira vez em tempos modernos que um membro de uma equipe de filmagem ou do elenco foi morto por munição verdadeira acidentalmente carregada em uma arma.

O julgamento de Baldwin está marcado para 10 de julho, após um grande júri indiciá-lo sob acusação de homicídio culposo em janeiro.

O advogado de Gutierrez, Jason Bowles, havia solicitado que ela recebesse liberdade condicional, mas os procuradores defenderam os 18 meses completos devido à falta de contrição.

“Eu imploro, por favor, não me deem mais tempo”, disse Gutierrez ao tribunal, acrescentando que seu “coração doía” pela família de Hutchins. “O júri me considerou culpada pela tragédia, mas isso não me torna um monstro, isso me torna um ser humano”.

Em uma ligação de vídeo de Kiev, a mãe ucraniana da diretora de fotografia lamentou a morte da filha e o fato de seu jovem neto, Andros, ter ficado sem mãe.

“Perder uma filha é a coisa mais difícil”, disse Olga Solovey, em comentários traduzidos ao inglês por legendas.

A promotora Kari Morrissey mencionou ligações telefônicas de Gutierrez da prisão nas quais ela afirmou que os jurados eram “idiotas”, que a juíza havia “sido paga” e em que ela continuava culpando Baldwin e outros pelo tiro.