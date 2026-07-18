Artista dissidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara chega a Miami

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O artista dissidente Luis Manuel Otero Alcántara chegou neste sábado (18) a Miami, nos Estados Unidos, após deixar Cuba, onde cumpria uma pena de cinco anos de prisão, segundo um vídeo dele no aeroporto enviado à AFP por sua amiga e ativista Anamely Ramos.

“Depois de cinco anos de encarceramento injusto, o artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara foi finalmente libertado, embora em troca de sua saída definitiva da ilha”, diz uma publicação em sua página no Facebook, administrada por pessoas de seu círculo próximo.

Otero Alcántara, de 38 anos, é uma das figuras de maior destaque da dissidência cubana. Ganhou notoriedade após liderar, em 2020, um protesto do Movimento San Isidro, um coletivo de artistas e intelectuais que exigia maior liberdade de expressão em Cuba.

Na sexta-feira, ele obteve visto para viajar aos Estados Unidos, “um caminho que se impôs como a única forma de que pudesse recuperar sua liberdade neste momento”, acrescenta a nota.

Segundo sua página no Facebook, Otero Alcántara deve aterrissar na Flórida, onde reside uma importante comunidade cubana. “Ao chegar a Miami, seu primeiro desejo é visitar a Ermida da Caridade e deixar uma oferenda em ação de graças”, ressalta o comunicado.

O artista plástico foi detido quando tentava se juntar às manifestações de 11 de julho de 2021 e condenado, no ano seguinte, a cinco anos de prisão por ultraje aos símbolos pátrios, desacato e desordem pública, por uma performance anterior.

A Anistia Internacional o considera um “preso de consciência”, enquanto o governo cubano o acusa de atuar a serviço dos Estados Unidos para desestabilizar o país.

Em 7 de julho, dois dias antes da finalização oficial de sua pena, Otero Alcántara foi transferido da prisão para um imóvel da Segurança do Estado, onde permaneceu cerca de 10 dias.

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