As estrelas que seguirão Trump à Casa Branca

Do bilionário da extrema direita Elon Musk ao novo vice-presidente J.D. Vance, passando pelo antivacina Robert F. Kennedy, Donald Trump prepara-se para levar à Casa Branca uma lista de figuras que contrasta fortemente com os funcionários de seu primeiro mandato.

Estas são algumas das figuras-chave da próxima administração republicana:

– J.D. Vance –

Companheiro de chapa de Trump na corrida pela Casa Branca, J.D. Vance assume o cargo de vice-presidente, o terceiro mais jovem da história americana.

Nesta campanha, o incomum senador de Ohio envolveu-se em uma série de polêmicas relacionadas a gravações de vídeo antigas. Em uma delas, acusa os democratas no poder de serem “senhoras infelizes com gatos”, sem qualquer interesse no futuro do país.

Em outro registro, antes de se juntar às fileiras do MAGA — Make America Great Again, slogan da campanha de Trump — o ex-militar de 40 anos e autor de um best-seller autobiográfico, criticava insistentemente o republicano.

Mas, no Congresso, Vance tem sido um dos maiores promotores da ideologia populista do magnata, contrário à imigração, com foco no cristianismo como pilar da moralidade pública e privada, incluindo os direitos reprodutivos, e contra a luta da Ucrânia diante da invasão russa.

Vance desempenha um papel crucial na posse de Trump, de 78 anos, como o presidente mais velho do país, em 20 de janeiro.

– Elon Musk –

O presidente eleito garantiu que contará com Musk para realizar uma “auditoria completa” da administração federal e reformá-la drasticamente, uma missão que o homem mais rico do planeta aceitou.

Musk, à frente da SpaceX, da Tesla e do X (antigo Twitter), desempenhou um papel inédito ao gastar mais de 110 milhões de dólares (601,4 milhões de reais na cotação atual) de sua fortuna pessoal para apoiar a eleição de Trump.

Também organizou uma série de eventos de campanha a favor do republicano no disputado estado da Pensilvânia.

Os detalhes de seu cargo na administração Trump não foram revelados, mas Musk já compartilhou uma montagem sua no Salão Oval da Casa Branca na manhã desta quarta-feira.

– Robert F. Kennedy Jr. –

Durante a campanha, o bilionário também se comprometeu a dar um “papel importante” ao sobrinho do ex-presidente “JFK”, Robert Kennedy Jr., na área da saúde.

Antivacina e conhecido por difundir teorias da conspiração, era um candidato independente nas eleições presidenciais, mas retirou-se da corrida em favor de Trump.

“Ele vai dar sua saúde à América”, disse o presidente eleito na madrugada desta quarta-feira.

– Os outros –

Até o momento, Trump mantém mistério sobre quem integrará sua equipe presidencial.

O nome de Richard Grenell, ex-embaixador dos Estados Unidos na Alemanha e um de seus ferrenhos defensores, está cotado para o cargo de conselheiro de Segurança Nacional ou de secretário de Estado.

A arquiteta de seu retorno, a estrategista política Susie Wiles, poderá ocupar o prestigiado cargo de chefe de gabinete.

Já o governador do estado de Dakota do Norte, Doug Burgum, está sendo apontado para secretário de Energia e o do senador Tom Cotton, para a Defesa.

Trump não mencionou se será acompanhado por membros de sua família, presentes em seu primeiro mandato. Sobretudo a filha Ivanka, sua conselheira desde a primeira administração, mas que foi afastada de sua campanha contra Kamala Harris, bem como o seu marido Jared Kushner.

A neta do presidente eleito, Lara Trump, é atualmente copresidente do Partido Republicano.

